Cesar García, tras criarse en Francia y trabajar en Brasil: “Era hora de volver y pensé hacerlo en la casa de mi padre”

Cesáreo García Hernández cumplirá sesenta años en este 2023 y lo hará trabajando como alguacil del Ayuntamiento de Cristóbal, el pueblo de su padre, a donde regresó en 2018.

¿Cual es su vinculación con el pueblo de Cristóbal?

—Nací en España pero mis padres ya habían emigrado a Francia. Volvieron y nací en Salamanca. Mi padre Fermín “El Chato” era de Cristóbal y emigró a Francia. En Salamanca conoció a mi madre, que era de Valdunciel, se casaron aquí y se fueron para allá. Yo soy el mayor y mis hermanos, que nacieron todos en Francia.

¿Cómo fue su infancia?

—Mi infancia ha sido toda en Francia, donde nos juntamos muchos españoles emigrados, mucha gente de aquí del pueblo; mi tío Hilario, que había emigrado primero y luego llegaron mi tío Gorio, mi tía Manuela, y vivíamos juntos casi todos y allí conocimos a más gente de Lagunilla y de El Cerro... Había mucho trabajo en aquella zona, yo fui allí durante toda mi formación.

Pero regresó a España en 2005, ¿Por qué?

—En 2005 decidí venirme a Salamanca porque ya tenía la voluntad de venirme con anterioridad. Me vine porque mi primo me encontró un trabajo. Pensaba que iba a poder trabajar en lo que había estudiado (Empresariales, informática y actividades deportivas). Yo era técnico y monitor deportivo y trabajaba en un ayuntamiento con jóvenes, muchos de ellos hijos de emigrantes de aquí del pueblo, y pensé que podía hacerlo pero no me lo homologaron y no pude.

Pese a no tener la homologación, sí trabajó en el mundo del fútbol...

—Trabajé de peón en un almacén de material de construcción y me saqué cursos de contabilidad, informática para poder trabajar en mi área. Estuve de entrenador sin titulación oficial en el Santa Marta en la época que estaba en Tercera. Entrené con Ferreiro, con Peque, los infantiles, cadetes y porteros y ayudante en el equipo de Tercera. Luego me fui al Navega.

Y en 2012 marcha a Brasil...

—Con la crisis, me despidieron de la empresa y me fui a Brasil a trabajar. Estuve allí viviendo seis años. Conseguí trabajo, pero no la legalización para tener residencia. Y cuando falleció mi padre en noviembre de 2018 me volví a España. Yo ya tenía la idea de volver porque no conseguía residencia y había que casarse o tener hijos o montar una empresa. Trabajé de todo. Estuve del 2012 al 2018. Cuando me dijeron que no me podían legalizar ya había hablado con mi padre que me volvería y es cuando él falleció.

¿Regresó entonces?

—Mi padre estaba aquí viviendo en Cristóbal desde que se había jubilado y todos los años iba a pasar el Fin de año con mis hermanos en Francia. Después de la matanza por San Martín se fue y a la semana murió. Mi hermano vino a buscarle y el 20 de noviembre falleció. Entonces decidí que ya era hora de volver y al tener que volver a empezar pensé hacerlo desde la casa de mi padre que se iba a quedar vacía y me vine a Cristóbal.