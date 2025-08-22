Cerca de 70 citas festivas, desde Pignoise, hasta toros y mercado medieval en Alba de Tormes

Concepción Miguélez, alcaldesa: «Hemos pedido a la Junta el arreglo de la estación de autobuses de la villa ducal»

Aborda una nueva edición de las fiestas de la Tranverberación con un potente bloque de trabajo consolidado y un buen número de iniciativas para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de Alba de Tormes, que comienzan a ponerse en marcha.

¿Cómo serán estas fiestas?

—Son días para pasarlo bien y, este año, buscábamos hacer algo diferente, porque al coincidir el Mercado Medieval en fin de semana lo hemos incluido en las fiestas. Esta actividad no se podía adelantar porque coincidía con otras celebraciones. Tiene su propia programación y estamos integrando el espacio del mercado de forma que los cabezudos salgan de la Plaza Mayor y lleguen al Castillo. También habrá un encierro infantil en el Castillo. Las fiestas siempre se organizan pensando en la juventud, que había solicitado un concierto en agosto; dado que el Ayuntamiento destinaba dinero a un festejo taurino mayor, ellos habían pedido un concierto que, en este caso, será con Pignoise el sábado. A ello se sumarán verbenas, actividades religiosas, etc.

Uno de los motores de Alba es el turismo. ¿Está siendo un año excepcional?

—Se está viendo un repunte de visitantes, más turismo familiar y también se ha notado la llegada de más excursiones en estos meses, en los que históricamente no eran habituales. Por ejemplo, la exposición de alfarería abierta en la Basílica de Santa Teresa está teniendo mucho tirón.

Tras los daños de una tormenta en la estación de autobuses, ¿cómo se van a abordar las reparaciones?

—Hay dos aspectos en este tema. Por un lado, la reparación del vallado estará a cargo de la Junta. Esta actuación ya cuenta con un presupuesto tasado en 40.000 euros. Por otro lado, también se ha solicitado a la institución regional la reforma de la estación de autobuses, que lleva cerca de tres décadas en funcionamiento, tiene mucho movimiento y necesita una remodelación.

¿Cómo valora los primeros meses de la puesta en servicio del nuevo multiusos municipal?

—En un año se ha notado mucho que ya está disponible para los vecinos y para las actividades que se realizan en el pueblo. Por ejemplo, es un servicio muy destacado en el caso de la Escuela de Música. También nos ha permitido contar con un espacio de biblioteca adaptado y sin barreras arquitectónicas. A ello se suman tanto la exposición permanente que hay en este espacio como la muestra sobre Alba durante la Edad Media. Además, se ha abierto como punto de información turística, lo que consolida la atención cultural y turística de Alba. Es un salto de calidad en la atención a visitantes y vecinos. También nos ha permitido el traslado de los servicios del Reina Sofía.

¿Qué intervenciones se van a realizar en las pedanías?

—Siempre hay mejoras que poner en marcha. Por ejemplo, se van a pavimentar calles en Torrejón de Alba y en Palomares de Alba. También está prevista la pavimentación del tramo de carretera que va desde la CL-510 hasta Palomares de Alba, algo que se solicitó a la Diputación y que nos han concedido.

En estos momentos de escasez de vivienda, ¿también hay interés en Alba por contar con nuevas viviendas?

—Se ha solicitado a la Junta, a través de Somacyl, una promoción de viviendas protegidas en la pedanía de Torrejón de Alba; incluso los técnicos han visitado la parcela.

¿Qué otras mejoras urbanísticas tienen en agenda?

—Por ejemplo, una intervención de mejora en el cementerio de Alba, en el que, con Planes Bianuales, hicimos la urbanización. La idea que manejamos es continuar construyendo nichos, porque se necesitan.

¿Qué ideas tienen para hacer más atractiva la villa ducal?

—Con este objetivo en mente, toca completar el Plan de Sostenibilidad Turística de Alba y ejecutar la caminabilidad de la Puerta del Río, uno de los itinerarios más utilizados por los vecinos. También se han puesto en marcha otras iniciativas, como los mariposarios y el mirador astronómico de Otero, que ha recibido la certificación oficial 'Starlight 2025'. Es el primer espacio en la provincia de Salamanca que logra esta distinción, otorgada por la Fundación Starlight, y supone el resultado de un trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la Organización Salmantina de la Astronáutica y el Espacio (OSAE).