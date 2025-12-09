Centros escolares más seguros y demostraciones de la Guardia Civil para los alumnos Los cerca de cien alumnos que cursan sus estudios de Educación Secundaria y Bachillerato en el colegio San Jerónimo de Alba de Tormes, pudieron conocer el Plan Director para la Seguridad en recintos escolares que llega a toda la provincia

EÑE Alba de Tormes Martes, 9 de diciembre 2025, 19:12 Comenta Compartir

El recinto del colegio San Jerónimo en la villa ducal fue el escenario de la presentación oficial del Plan Director para la Seguridad de los Centros Escolares en la provincia, una cita en la que los cerca de cien alumnos que acuden a clase en esta institución pudieron disfrutar de una exposición con los distintos materiales que la Benemérita cuenta para su trabajo.

Así, se desarrolló una exhibición de un perro de trabajo de la unidad cinológica que mostró su habilidad y rapidez para detectar drogas. Tras esta propuesta los jóvenes pudieron conocer de primera mano, en la zona del patio del museo de los Padres Reparadores otras herramientas de trabajo, tales como los dispositivos que permiten desactivar drones, los vehículos del Seprona, de Tráfico e incluso conocer algunos servicios vinculados con el área más científica, desde la investigación de incendios, hasta la detección de huellas.

Tal como señaló la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López: «Es un programa del Gobierno de España para fomentar la convivencia y la seguridad en los centros escolares, en colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y, que tiene muy buena acogida desde los centros educativos y el propio alumnado».

Por su parte, el director provincial de Educación de la Junta, Ángel Miguel Morín, indicó: «El programa se dirige a todos los escolares de etapas obligatorias, Secundaria y Bachillerato, sin distinguir entre centros públicos, privados concertados, o entre el ámbito rural y el urbano. Su alcance es masivo y prácticamente la casi totalidad de alumnos de Secundaria y Bachillerato tienen acceso al mismo. Son los centros educativos los que hacen la petición».

Acerca del balance de la edición del pasado año los datos que facilitó el Teniente Coronel de la Guardia Civil en la provincia, Arturo Marcos, indican que la Benemérita en Salamanca ha llevado a cabo, «más de 300 acciones en 68 centros educativos de todo el territorio. Estas actuaciones incluyeron charlas formativas, más de 30 exhibiciones de medios y visitas de los alumnos a las instalaciones de la comandancia». En el balance de actuaciones de seguridad en el entorno de los centros escolares el pasado año se llevaron a cabo 1.800 servicios.