Jóvenes de Carbajosa de la Sagrada, en uno de los talleres. EÑE

El Centro Joven de Carbajosa amplía su oferta para fomentar la creatividad

Además, han puesto en marcha otro programa de apoyo académico y orientación

EÑE

Carbajosa de la Sagrada

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:34

El Centro Joven de Carbajosa de la Sagrada ha estrenado dos nuevos programas dirigidos a jóvenes de entre 14 y 30 años, 'Dinamiza-T' y 'Aprende +', que se suman a la variada oferta del centro, como el programa 'Noctámbulos' y los numerosos servicios de información juvenil.

En este sentido, el programa 'Dinamiza-T', con sesiones los martes y jueves, se ha convertido en un espacio donde los participantes desarrollan su creatividad, trabajo en equipo y expresión mediante talleres, manualidades y dinámicas participativas.

Por su parte, 'Aprende +' amplía la oferta educativa ofreciendo apoyo académico, orientación y trabajo cooperativo. En este caso, las sesiones se realizan los lunes, martes y miércoles de 17:00 a 18:00 horas, proporcionando un entorno tranquilo para estudiar, aprender técnicas de estudio, trabajar en grupo y recibir asesoramiento sobre planificación y recursos educativos.

Entre las propuestas más innovadoras destaca la 'Mistery Box', que cada domingo sorprende a los jóvenes con una actividad, reto o taller que se descubre al abrir la caja misteriosa ese mismo día. Además, el Centro Joven ha ampliado su horario de lunes a domingo para facilitar la participación y adaptarse a las necesidades de los usuarios.

Estas novedades han sido muy bien recibidas, consolidando al centro como un referente y punto de encuentro esencial para la juventud de Carbajosa.

