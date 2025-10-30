El Centro Joven de Carbajosa amplía su oferta para fomentar la creatividad Además, han puesto en marcha otro programa de apoyo académico y orientación

Jóvenes de Carbajosa de la Sagrada, en uno de los talleres.

EÑE Carbajosa de la Sagrada Jueves, 30 de octubre 2025, 18:34

El Centro Joven de Carbajosa de la Sagrada ha estrenado dos nuevos programas dirigidos a jóvenes de entre 14 y 30 años, 'Dinamiza-T' y 'Aprende +', que se suman a la variada oferta del centro, como el programa 'Noctámbulos' y los numerosos servicios de información juvenil.

En este sentido, el programa 'Dinamiza-T', con sesiones los martes y jueves, se ha convertido en un espacio donde los participantes desarrollan su creatividad, trabajo en equipo y expresión mediante talleres, manualidades y dinámicas participativas.

Por su parte, 'Aprende +' amplía la oferta educativa ofreciendo apoyo académico, orientación y trabajo cooperativo. En este caso, las sesiones se realizan los lunes, martes y miércoles de 17:00 a 18:00 horas, proporcionando un entorno tranquilo para estudiar, aprender técnicas de estudio, trabajar en grupo y recibir asesoramiento sobre planificación y recursos educativos.

Entre las propuestas más innovadoras destaca la 'Mistery Box', que cada domingo sorprende a los jóvenes con una actividad, reto o taller que se descubre al abrir la caja misteriosa ese mismo día. Además, el Centro Joven ha ampliado su horario de lunes a domingo para facilitar la participación y adaptarse a las necesidades de los usuarios.

Estas novedades han sido muy bien recibidas, consolidando al centro como un referente y punto de encuentro esencial para la juventud de Carbajosa.