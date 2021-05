Las fiestas del Señor en Cabrerizos no van a contar con programación oficial por parte del Ayuntamiento, con lo cual no se celebrarán, por ejemplo, ni los galardones “Dama del Tormes”, ni habrá presentación de los niños nacidos en el último año en la plaza, ni verbenas, ni por supuesto su conocida paella en la que cada año se reparten más de cuatro mil raciones de arroz entre los vecinos. No obstante el alcalde en funciones, Jesús Quintero señaló: “Trabajamos para ofrecer un bloque de actividades culturales potentes en verano”.

“Nosotros no vamos a programar nada para Corpus, ni verbenas, ni comidas de confraternidad, ni nada que conlleve que pueda masificarse una actividad. No es momento de hacerlo”, aseveró con contundencia el alcalde de Calvarrasa de Abajo, Marcelino Mateos. Por otra parte el regidor indicó que desde el Consistorio sí se valora la celebración de las Fiestas de la Juventud en agosto, con alguna propuesta más destacada que otros años.

El Consistorio ledesmino no cuenta todavía con una decisión firme tomada con respecto a la celebración de las fiestas del Corpus de este año. Tal y como indicó la alcaldesa, Patricia Martín: “No sabemos qué normas sanitarias estarán en vigor con lo que no podemos lanzarnos a programar sin conocer este punto tan importante hoy por hoy”. A este factor en la villa de Ledesma se le añade otro obstáculo que es el económico. “La delicada situación de las arcas municipales hace que no podamos gastarnos ni un euro. Nos encantaría poder hacer algo en los días del Corpus, no sabemos todavía si será posible por estos dos condicionantes”, concluye la regidora ledesmina.