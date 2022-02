Cayetano, baja en el Carnaval del Toro. Tomás Rufo será su sustituto

Cayetano Rivera no estará finalmente el sábado en Ciudad Rodrigo al no estar totalmente recuperado de la fractura de clavícula izquierda que sufrió a finales del mes de enero. Iba a hacer su debut este sábado en Ciudad Rodrigo en el primero de los tres festivales del Carnaval del Toro (estoqueando un encierro de la ganadería de Domingo Hernández, junto a los diestros López Chaves, José María Manzanares y el novillero Manuel Diosleguarde), pero finalmente Cayetano no llega a tiempo para esta cita al no estar totalmente restablecido de la citada fractura “sin desplazamiento” que sufrió el pasado 20 de enero y tras la que el doctor Villamor —que fue quien le atendió en una clínica madrileña— ya estimó un tiempo de recuperación mínimo “de seis semanas”; un periodo que le iba a hacer llegar entre algodones y al límite a la cita mirobrigense.

Para suplir la baja, ya confirmada, de Cayetano, la concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha pensado en Tomás Rufo, que de esta manera volverá al Carnaval, ya como matador de toros, tras ser uno de los finalistas del Bolsín taurino en 2016.