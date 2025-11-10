Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Parcela donde se prevé construir el futuro Edificio Multifuncional y Casa Consistorial en Castellanos. EÑE

Castellanos de Moriscos prevé trasladar la Casa Consistorial al futuro edificio multifuncional de 2,4 M€

El Consistorio licita la redacción del proyecto del inmueble, que contará con tres plantas y estará ubicado en la calle Cantarranas

EÑE / Francisco Martín

Castellanos de Moriscos

Lunes, 10 de noviembre 2025, 06:15

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos ha sacado a licitación la redacción del proyecto del futuro edificio multifuncional y Casa Consistorial. Según recogen los pliegos de condiciones publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el inmueble se levantará en una parcela municipal de unos 610 metros cuadrados situada en la calle Cantarranas, en el cruce con las calles Alameda y Norte, donde actualmente existe un aparcamiento.

En este sentido, la actuación contempla la construcción de un edificio de tres plantas con una superficie construida aproximada de 1.700 metros cuadrados y un presupuesto máximo estimado para su ejecución completa de 2.417.995 euros. Para esta primera fase, el Consistorio ha reservado una partida inicial de 70.000 euros, destinada a la redacción técnica del proyecto.

Entre los aspectos más destacados de la actuación figura el posible traslado de la Casa Consistorial al nuevo edificio. «Las instalaciones municipales se nos han quedado pequeñas. Estamos creciendo y necesitamos espacios pensados para trabajar mejor y para atender a los vecinos en condiciones adecuadas», señala la alcaldesa, Victoria Manjón. Asimismo, la regidora añade que el nuevo edificio «permitirá optimizar y redistribuir otros espacios», favoreciendo una organización más eficiente de los servicios municipales.

De este modo, la planta baja estará destinada a un gran auditorio y sala polivalente, preparada para acoger eventos culturales y actos sociales. La primera planta albergará las áreas administrativas y de gobierno, incluyendo alcaldía, secretaría, intervención, el salón de plenos y los despachos de los diferentes grupos políticos y servicios municipales.

En cuanto a la segunda planta, se reservará como espacio para futuras aulas y salas de formación, lo que permitirá desarrollar actividades educativas, talleres y proyectos de participación en función de las necesidades del municipio.

