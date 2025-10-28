Castellanos de Moriscos actualiza la tasa de la basura para cumplir con la ley estatal «Hemos intentado hacer la subida mínima posible», explican desde el equipo de Gobierno

EÑE Castellanos de Moriscos Martes, 28 de octubre 2025, 18:55 Comenta Compartir

El Consistorio de Castellanos de Moriscosincrementa la tasa de recogida domiciliaria de basura y eliminación de residuos sólidos urbanos para dar cumplimiento a la ley estatal que obliga a los municipios a repercutir el 100 % del coste real del servicio a los vecinos. La medida salió adelante con los cinco votos del equipo de Gobierno y el apoyo del edil no adscrito, José Antonio Dorge. Cabe recordar que la localidad está integrada en la Mancomunidad de La Armuña, formada por 22 municipios.

Así, la modificación de la ordenanza supone un incremento de cinco euros por semestre para las viviendas y de 45 euros para los establecimientos industriales, comerciales o de servicios. De este modo, las viviendas pasarán de pagar 30 a 35 euros al semestre (unos 0,95 euros más al mes), mientras que los negocios abonarán 195 euros frente a los 150 actuales (unos 7,50 euros más al mes).

El portavoz del equipo de Gobierno, Luis Minguela, subrayó que «nos vemos obligados a actualizar la tasa para cumplir la normativa estatal. Hemos intentado hacer la subida mínima posible y apurar hasta el último día».

Desde el PSOE, su portavoz Alfredo Caballero criticó la medida al considerar que «es tocar el bolsillo del vecino», y advirtió además que «las previsiones no cuadran».