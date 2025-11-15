Castellanos de Moriscos acoge el V Mercado Solidario a favor de 'Castegatos' Hoy se ha celebrado la primera jornada y mañana también se podrá visitar en el espacio San Roque de la localidad

Organizadoras del evento junto a uno de los stands de zapatos del mercadillo solidario.

Hoy se ha celebrado la quinta edición del Mercadillo Solidario de Castegatos en el Espacio San Roque de la localidad de Castellanos de Moriscos. Durante la jornada, los asistentes pudieron recorrer los stands con ropa, calzado, juguetes, bisutería y muchos más artículos.

El mercadillo permanecerá abierto mañana domingo también durante toda la jornada de manera ininterrumpida, ofreciendo a los vecinos la oportunidad de seguir colaborando.

Los beneficios recaudados se destinarán a la asociación Castegatos, dedicada al cuidado y protección de las colonias felinas de la zona, así como a la adopción y atención veterinaria de gatos necesitados.

