Castellanos aplaza la ejecución de la 'Ronda Norte' y avanza en el proyecto sur

EÑE/ Paula Zorita Castellanos de Moriscos Viernes, 25 de julio 2025, 06:15

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos ha decidido aplazar de forma temporal la ejecución del proyecto de la 'Ronda Norte', una vía que tenía como objetivo dar continuidad a la ya inaugurada 'Ronda de San Isidro' y conectar con la carretera nacional, para evitar así el paso del tráfico más pesado por el centro del municipio. La decisión se toma después de más de un año de reuniones poco fructíferas con los propietarios de los terrenos necesarios, en las que no se ha conseguido el consenso necesario para iniciar las obras.

«Una vez finalizada la 'Ronda de San Isidro' y tras un año de reuniones con propietarios, no han cedido los terrenos que necesitábamos para poder llevar a cabo el proyecto de la 'Ronda Norte', por lo que nos hemos visto en la obligación de aplazarla», explicó la alcaldesa de Castellanos de Moriscos, Victoria Manjón. «Lo cual no quiere decir de ninguna manera que no se vaya a hacer, sino que de momento, se paraliza», subrayó.

Un proyecto que se resiste

La 'Ronda Norte' estaba pensada como una prolongación natural de la 'Ronda de San Isidro', cuya primera fase fue inaugurada el 13 de octubre de 2023 tras una inversión de 370.000 euros. Con ella se logró abrir un nuevo anillo vial que permitiera desviar parte del tráfico de paso fuera del casco urbano. Sin embargo, para poder continuar con esa conexión hasta la carretera nacional, el Ayuntamiento debía negociar el acceso a once parcelas, algunas de ellas con varios propietarios, lo que ha terminado por complicar el proceso.

«La verdad que ha sido algo decepcionante; lo suyo hubiese sido continuar después de lo que ha costado sacar adelante la 'Ronda de San Isidro', pero bueno, ahora queremos afrontar con todas las ganas el proyecto de la 'Ronda Sur'», reconoció la alcaldesa.

Primeros pasos para la 'Ronda Sur'

Ante las dificultades con la 'Ronda Norte', el equipo de Gobierno ha comenzado a trabajar en el diseño y planificación de la futura 'Ronda Sur', una infraestructura alternativa que también permitirá descongestionar el núcleo urbano y canalizar el tráfico más pesado. Para ello, la corporación municipal ya ha mantenido una primera reunión con los propietarios de las parcelas afectadas.

«La valoración que hacemos de ese primer contacto es positiva. Todos sabemos de la importancia de sacar el tráfico más pesado del centro del municipio y se encuentran predispuestos a colaborar en este proyecto», señaló Victoria Manjón.

Esta primera toma de contacto ha servido para conocer la disposición inicial de los propietarios, pero el proceso continuará próximamente con una segunda reunión.

En ese próximo encuentro, el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos informará de los detalles técnicos, incluyendo los metros necesarios de cada una de las siete parcelas implicadas, aunque, al igual que en el caso de la 'Ronda Norte', puede haber más de un propietario por parcela.

Acceso desde la nacional y conexión con Mahía

Según las previsiones municipales, para ejecutar la 'Ronda Sur' será necesario construir una rotonda de acceso en la carretera nacional que conecta Salamanca con Valladolid. Esta glorieta permitirá dar entrada y salida a la urbanización Mahía, a la gasolinera existente en la zona, y a la nueva vía, que previsiblemente adoptará el nombre de 'Ronda Sur'.

El Consistorio confía en que este nuevo trazado viario encuentre una mejor acogida entre los propietarios y pueda desarrollarse con menos obstáculos administrativos. «Queremos mantener el mismo compromiso con el que impulsamos la 'Ronda de San Isidro'. Sabemos que estas infraestructuras son clave para el futuro del municipio y seguiremos trabajando para hacerlas realidad», concluyó la alcaldesa.

