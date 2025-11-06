Carrascal de Barregas sube la basura y rebaja la tasa de depuración de aguas Compensará a los vecinos el incremento de la retirada de residuos

La sesión plenaria del Consistorio de Carrascal de Barregas ha sacado adelante, con los 4 votos favorables del equipo de Gobierno del PSOE, la subida de la tasa semestral de basuras para 2026 que supondrá a los vecinos algo más de 24 euros. Los 3 ediles del PP han votado en contra y la edil no adscrita y el de Vox se ha abstenido.

Asimismo, por unanimidad, se ha aprobado la rebaja de 25 euros anuales en la cuota de depuración de las aguas residuales. El portavoz del PSOE, Rafael Parra, ha señalado: «estamos en condiciones de bajar la tasa 25 euros por familia y compensar así la subida de la basura».

La tercera tasa que se ha abordado fue la de la Escuela de Música, que tan solo ha tenido el apoyo del equipo de Gobierno, en tanto que el PP y Vox han votado en contra y la edil no adscrita se ha abstenido. Esta situación ha obligado a utilizar el voto de calidad de la Alcaldía para lograr un desempate en la decisión.