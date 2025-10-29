El Carnaval del Toro asoma en Ciudad Rodrigo: El Bolsín Taurino anuncia a su pregonera Beatriz Badorrey Martín, catedrática de Historia en Derecho y vinculada a la tauromaquia, representará a la institución en la próxima Fiesta Grande

Meses antes del Carnaval del Toro, Ciudad Rodrigo ya comienza a calentar, y con ello, comienzan a asomar los primeros pregoneros elegidos por las instituciones, peñas y asociaciones. El Bolsín Taurino ha escogido a Beatriz Badorrey Martín como su pregonera para el Carnaval del 2026, optando por poner un acento femenino y erudito a su pregón, ya que la pregonera es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, se doctoró en Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha y en Historia en la UNED.

En la actualidad es catedrática de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Facultad de Derecho de la UNED. A lo largo de su carrera académica ha desempeñado diversos cargos en la UNED, como vicerrectora adjunta de Formación Continua, secretaria general; directora del Centro Asociado a la UNED de Mérida; vicerrectora de Formación Permanente para el Desempeño Profesional y Desarrollo Social; y directora del Centro Universitario Asociado a la UNED Ramón Areces de Madrid.

Asimismo, se ha ocupado de la regulación de fiestas de toros desde su origen hasta la actualidad, así como de la repercusión social del fenómeno festivo en cuanto a expresión de poder. Entre las publicaciones de esta línea destacan «Otra historia de la tauromaquia: toros, derecho y sociedad»; «Las Cortes de Cádiz y las diversiones populares». «La Responsabilidad por daños en festejos taurinos», en Revista Crítica de de Derecho Inmobiliario y Taurinismo y Antitaurinismo.

La pregonera electa forma parte del Comité Asesor de la Revista Encuentros en Catay; del consejo consultivo de la Cátedra de Tauromaquia «Germán Briceño Ferrigni» de la Universidad de los Andes, en Mérida (Venezuela); y es Socio-Colaborador de la Fundación de Estudios Taurinos.

Además, fue profesora honoraria y directora del Aula Cultural de la Escuela Taurina de Madrid «Marcial Lalanda»; Premio Literario taurino Doctor Zumel 2015 y finalista en 2017; miembro del Jurado del Premio Nacional de Tauromaquia de 2013, 2014, 2015, 2016, 2022 y 2024, y miembro del comité jurídico de la Fundación Toro de Lidia.