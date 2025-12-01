Carbajosa de la Sagrada premiará la creatividad comercial con 600 euros en premios estas navidades El Consistorio abre las inscripciones de la séptima edición del concurso de decoración

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha puesto en marcha, un año más, el concurso de decoración navideña dirigido a los pequeños comercios del municipio. Esta iniciativa, que alcanza su séptima edición, busca dinamizar el tejido comercial local y potenciar la creatividad de los establecimientos en unas fechas especialmente destacadas para el consumo.

El certamen pretende dar mayor visibilidad a los negocios y a sus productos, atrayendo la atención de vecinos a través de decoraciones originales y plenamente ambientadas en la Navidad. Podrán participar todos los comercios del municipio considerados pequeño comercio y que estén abiertos al público.

Para que el concurso pueda celebrarse será necesaria la inscripción de, al menos, 5 negocios. Respecto a los premios, se repartirán un total de 600 euros entre los ganadores. El comercio ganador recibirá 300 euros; 200 euros, para el segundo; y 100 euros, para el tercer puesto.

Las decoraciones deberán permanecer visibles desde el día 20 hasta el 6 de enero. La valoración correrá a cargo de un escaparatista profesional, que tendrá en cuenta aspectos como la originalidad, la complejidad, la estética, la creatividad o la integración de algún producto del propio comercio. No se admitirán decoraciones de años anteriores.

La inscripción, gratuita, podrá realizarse desde este martes 2 de diciembre al día 20. Las instancias se podrán recoger en el Ayuntamiento de Carbajosa, en el área de Empleo y Desarrollo Local, o descargar en la página web del Ayuntamiento (www.carbajosadelasagrada.es) o en el portal www.carbajosaempresarial.es.