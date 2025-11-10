Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los pequeños de Carbajosa durante su intervención en Valladolid. EÑE

Carbajosa, presente en el III Encuentro Autonómico de Infancia y Adolescencia de Castilla y León

Un acto celebrado en Valladolid organizado por CESCYL y UNICEF

EÑE

Carbajosa de la Sagrada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:27

Comenta

Marco Gómez Álvarez y Emma Fernández García, acompañados por Alicia Sánchez Suárez, técnico de la Ciudad de las Niñas y los Niños, representaron a Carbajosa y su Consejo de Infancia en este encuentro organizado por el Consejo Económico y Social (CESCYL) y UNICEF Comité Castilla y León el pasado viernes en Valladolid.

En este encuentro, los representantes de Carbajosa debatieron con cerca de de 40 niños y niñas de 13 entidades locales reconocidas por UNICEF como Ciudades amigas de la infancia, entre ellas Salamanca, Carbajosa o Villamayor, y del Foro Autonómico de Participación Infantil sobre los derechos infantiles y los derechos digitales.

Los presentes en el Consejo Económico y Social intercambiaron opiniones sobre los temas planteados a través de la actividad «Enciéndete por los Derechos de la Infancia». A través de materiales audiovisuales y dinámicas lúdicas, expresaron sus ideas en relación con la importancia del derecho a participar, un derecho que permite reclamar el resto de los derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. También recordaron a los adultos el compromiso que tienen con los derechos de la infancia, impulsando una participación que debe ser inclusiva y significativa.

La coordinadora de UNICEF en Castilla y León, Rocío Gutiérrez, destacó que «los niños y niñas tienen que vivir y crecer protegidos, también en el ámbito digital».

Por su parte, Enrique Cabero, presidente del CESCYL, afirmó que «el encuentro, que es efectivamente un Pleno de esta Institución integrado por niñas y niños, se ha convertido en una esperada cita anual para presentar propuestas sobre la promoción y tutela de sus propios derechos».

La participación en este encuentro refleja la gran labor de proyectos municipales como la Ciudad de las Niñas y los Niños de Carbajosa, impulsados por el Ayuntamiento, gracias a los cuales Carbajosa forma parte de espacios de referencia sobre la infancia.

