Taller de elaboración de flores en Carbajosa. EÑE

Carbajosa impulsa nuevos programas de actividades para mayores y niños

El Consistorio tiene como objetivo apostar por el fomento del ocio saludable y la cultura

Carbajosa de la Sagrada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:37

El Ayuntamiento de Carbajosa, a través de su área de Cultura, ha puesto en marcha dos programas especiales de actividades para este mes de noviembre, dirigidos a los más pequeños y a las personas mayores del municipio.

Durante todos los viernes de noviembre, los mayores podrán elegir entre participar en una salida cultural o asistir a un taller en el Hogar de la Tercera Edad. Entre las excursiones programadas se encuentran visitas al Cerro de San Vicente, al Museo de la Automoción y al Museo del Comercio. En cuanto a los talleres, este mes estarán dedicados al arte en madera y a la creación de mosaicos de colores.

Por su parte, los niños del municipio comenzaron ya su programación el pasado miércoles con un taller de creación de flores artificiales, que tendrá su segunda sesión el 12 de noviembre. A finales de mes, los días 19 y 26 de noviembre, los pequeños disfrutarán de un nuevo taller de macramé, en el que elaborarán su propia hoja decorativa. Todas las actividades infantiles se celebrarán en el Centro Cultural.

Con estas propuestas, el Ayuntamiento de Carbajosa reafirma su apuesta por el ocio saludable y la promoción de la cultura, ofreciendo actividades adaptadas a las distintas edades. Según destacan desde el Consistorio, el objetivo es favorecer la convivencia, el aprendizaje y la participación vecinal, contribuyendo a que Carbajosa siga siendo un municipio activo, dinámico y con una variada oferta cultural durante todo el año.

