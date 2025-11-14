Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El alcalde de Carbajosa, Pedro Samuel Martín, y la edil de Medio Ambiente, Thania Valdés. EÑE

Carbajosa celebra la 'Semana Micológica'

Una iniciativa del Ayuntamiento que anima a vecinos y visitantes a adentrarse en el mundo micológico de una manera formativa y divulgativa

Carbajosa de la Sagrada

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:50

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, a través de su concejalía de Medio Ambiente y Bienestar Animal, ha presentado la programación de la Semana Micológica, una iniciativa que invita a vecinos y visitantes a adentrarse en el mundo de las setas mediante una serie de propuestas divulgativas y formativas.

La Semana Micológica arrancará el próximo lunes 17 de noviembre con una exposición fotográfica «Setas comestibles – Setas tóxicas, ¿cuál es cuál?» que estará disponible hasta el viernes 21 en la sala de exposiciones del Centro Cultural, con el horario del centro. La muestra permitirá contemplar una selección de imágenes que ilustran la riqueza micológica del entorno y que ayudarán a reconocer la diversidad de formas y colores que presentan tanto las setas comestibles como las tóxicas.

El 21 de noviembre a las 19:00 horas, también en la sala de exposiciones, tendrá lugar una charla divulgativa que contará con la participación de los especialistas Manuel José Hernández Viera y Luis Ángel Fernández Monge, quienes acercarán a los presentes los conocimientos esenciales para distinguir especies, comprender sus características e identificar los riesgos asociados a una recolección inadecuada. La charla dará paso a una degustación en la que los asistentes podrán disfrutar del auténtico sabor del campo.

Como cierre de la programación, el 30 de noviembre se llevará a cabo una ruta micológica en la localidad de Navasfrías. Las inscripciones pueden realizarse en la Casa de Cultura hasta el 26 de noviembre o hasta completar las plazas limitadas de los autobuses. La actividad tiene un coste de 3 euros, que se destinarán íntegramente a beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA). Los menores de 12 años podrán participar de forma gratuita y todos los menores deberán ir acompañados por un adulto.

Esta Semana Micológica reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Carbajosa con la educación ambiental, la divulgación y la promoción de actividades que fomentan la participación y el respeto por el entorno natural.

