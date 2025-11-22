Carbajosa apuesta por los más pequeños y su bienestar

Nuevo mural de 'La Ciudad de las Niñas y los Niños', en Carbajosa de la Sagrada.

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada celebra el Día del Niño reafirmando su firme compromiso con la infancia y la juventud, materializado en numerosos programas, espacios y actividades que fomentan la convivencia, los valores y el desarrollo personal de los más pequeños. Gracias a esta labor, el municipio se ha convertido en un referente en la promoción de la participación infantil y en la creación de entornos seguros, inclusivos y enriquecedores.

Uno de los proyectos más destacados es 'La Ciudad de las Niñas y los Niños', que impulsa la implicación activa de los niños en la vida del municipio. En este sentido, se ha puesto en marcha la iniciativa 'RE-USANDO', con el objetivo de concienciar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.

Bajo las siete erres —Reducir, Reutilizar, Reparar, Renovar, Recuperar, Reciclar y Rediseñar—, los escolares participan en actividades que combinan aprendizaje, creatividad y compromiso ambiental. Además, realizan entrevistas a vecinos, investigan sobre reciclaje y visitan el 'Museo de las segundas oportunidades', comprendiendo que cada pequeño gesto contribuye a un futuro más sostenible.

La participación infantil se refuerza con la presencia de Carbajosa en espacios autonómicos, como el III Encuentro Autonómico de Infancia y Adolescencia de Castilla y León, donde jóvenes representantes del Consejo de Infancia debatieron sobre derechos infantiles y digitales junto a otros municipios reconocidos como Ciudades Amigas de la Infancia por UNICEF.

El municipio ofrece además actividades mensuales para niños y programas consolidados como 'Animación a la lectura' o 'Bebecuentos', junto con talleres temáticos que refuerzan la conciliación familiar y la protección de los más pequeños.

Por otro lado, el Centro Joven sigue creciendo como espacio de referencia para adolescentes y jóvenes con propuestas como 'Dinamiza-T', orientada a la creatividad y el trabajo en equipo, y 'Aprende +', que combina apoyo académico, orientación educativa y aprendizaje cooperativo. A estas iniciativas se suma la 'Mistery Box', que sorprende cada domingo con talleres y retos novedosos.

Asimismo, el Ayuntamiento mantiene una gran apuesta por el deporte con instalaciones municipales en continua mejora, que permiten disfrutar de disciplinas individuales y colectivas, fomentando hábitos saludables desde la infancia.

Con todo ello, Carbajosa demuestra que aprender, jugar y crecer en un entorno seguro y participativo es una prioridad para todo el municipio.

