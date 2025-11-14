Candelario llama a la calma y pide extremar la precaución ante los desbordamientos El municipio ha recibido una alerta de Protección Civil de Extremadura por proximidad

Un bombero de la Diputación de Salamanca cortando el árbol que bloqueó la carretera entre Candelario y La Garganta este jueves a última hora por culpa del temporal.

La Gaceta Candelario Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:12

La mañana de este viernes, el Ayuntamiento de Candelario ha emitido un aviso dirigido a todos los vecinos después de recibir en los teléfonos móviles una alerta de Protección Civil de Extremadura por proximidad, debido a la evolución de la borrasca Claudia. La zona señalada en la notificación abarca el norte de Extremadura, limítrofe con el municipio salmantino.

El consistorio ha pedido a la población leer con atención el mensaje recibido y mantener la calma, aunque recomienda extremar las precauciones debido a las condiciones meteorológicas y la crecida de varios cursos de agua. La borrasca, por ejemplo, está provocando incrementos significativos en ríos y arroyos del sur de la provincia, como el Tormes a su paso por Puente del Congosto o el Águeda en Ciudad Rodrigo, que se encuentran bajo aviso amarillo por riesgo de desbordamientos.

Según explica el Ayuntamiento, las regaderas y pasos de agua que comunican Candelario se encuentran desbordados, lo que puede generar balsas peligrosas para la conducción en distintos puntos de la red viaria local. Además, solicita especial prudencia en las proximidades de cauces y zonas donde el agua circula con fuerza.

El consistorio recuerda que, en caso de observar entrada de agua en viviendas o cualquier situación de riesgo inmediato, los vecinos deben contactar con el servicio de emergencias 112.

A pesar de las incidencias registradas, el Ayuntamiento señala que no se contemplan medidas excepcionales en el municipio por el momento, aunque insta a la ciudadanía a mantener las precauciones habituales por viento y lluvia mientras persistan los efectos de la borrasca.

Esta noche, el termporal derribó un árbol de grandes dimensiones bloqueando la carretera que une el municipio con La Garganta.