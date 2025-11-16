Cambios de alcaldes en una veintena de pueblos por mociones y renuncias La oposición forzó el cese de los regidores de Candelario, Sotoserrano y Santibáñez de la Sierra. En Béjar, Antonio Cámara le arrebató el mando a Luis Francisco Martín en la primera moción en la ciudad textil

Casi dos años y medio después de las últimas elecciones municipales (28 de mayo de 2023), una veintena de ayuntamientos de la provincia han vivido un auténtico terremoto político. Dimisiones inesperadas, pactos rotos y crisis de gobierno han desembocado en una oleada de cambios en las alcaldías, con varias mociones de censura incluidas, que han reconfigurado el mapa político local.

Candelario fue el primer municipio en dar la vuelta a su ayuntamiento a finales de 2023 con la moción de censura presentada por PP e IU, que le arrebató el mando al PSOE. Elvira Fernández, la nueva regidora, aseguró que llegaba al gobierno municipal para «dar un giro a Candelario», mientras que los socialistas calificaron este movimiento político de «pacto antinatura».

También hubo cambio de sillón en Sotoserrano, tras la moción impulsada por el Partido Popular y Vox, que acabó en septiembre de 2024 con la salida de Miguel Ángel Martín (PSOE) y el nombramiento de Juan Ignacio Hernández (Vox) como alcalde. La polémica en la localidad serrana había comenzado justo después de las elecciones, cuando la lista más votada, que fue la del PP, no pudo gobernar por el pacto al que llegaron PSOE y Vox en contra incluso de las órdenes de sus respectivas formaciones políticas. La tensión acabó con la baja de los dos concejales socialistas del partido. La moción llegaría meses después, desencadenada por «una gestión económica preocupante, la falta de apoyos y la crisis social provocada por la actitud de Martín».

Aunque sí ha habido una moción que ha sacudido la política provincial esa ha sido la de Béjar. El pasado 5 de agosto, el socialista Antonio Cámara recuperaba la alcaldía (había sido regidor antes) gracias a los 7 votos de sus concejales, el de Tú Aportas y el de las dos exediles del PP. La carambola judicial que provocó la sentencia del Tribunal Constitucional, que desactivó una de las medidas del Pacto Antitransfuguismo, desbloqueó la moción de censura en Béjar al permitir votar a las ediles tránsfugas. De este modo, Cámara volvía a convertirse en alcalde con la promesa de poner en marcha un plan de choque para la ciudad textil y de renegociar el plan de inversiones de La Covatilla. El nuevo alcalde también pedía recuperar el «diálogo roto» con el Partido Popular, tras arrebatarle el cargo a Luis Francisco Martín.

Pocos días después, el 20 de agosto, el foco informativo se trasladaba a la localidad de Santibáñez de la Sierra, donde Elena Nieto (PP) perdía el gobierno de su pueblo por la moción presentada por los tres ediles socialistas. La hasta entonces regidora había sido elegida en 2023 gracias al voto de un edil del PSOE. Fernando Castaño, quien desde entonces ejerce de regidor, justificó que la moción de censura presentada era consecuencia de su victoria en las elecciones municipales con mayoría absoluta. «Nos ha elegido la mayoría de los vecinos y lo normal es que gobernemos», aseguró.

Ampliar Una legislatura convulsa con dimisiones en bloque, pactos «contra natura» y amenazas Casi una veintena de municipios se han visto sacudidos por las dimisiones de sus alcaldes, crisis de gobierno y pactos rotos que, en muchos casos, han dado la vuelta a la tranquila vida muncipal. Uno de los cambios de color político más sonado se produjo en Doñinos, donde el equipo de gobierno de Ciudadanos, con su alcalde Manuel Hernández a la cabeza, renunció en febrero de 2024 a seguir en el equipo de gobierno tras nueve años en el cargo. Este terremoto político fue, en palabras de Hernández, la consecuencia directa de la «parálisis» que sufría el Ayuntamiento por el bloqueo, en palabras del entonces regidor, del «tripartito encubierto» que formaban PP, PSOE y Vox. Así, después de 3.215 días, el mando del gobierno de Doñinos pasaba a manos de Agustín Rodríguez (PP). Este cambio de alcaldía fue el inicio de una larga lista de dimisiones en ayuntamientos, como ocurrió en Puente del Congosto, donde Felipe Antón Lázaro sustituía al anterior alcalde, Alfonso Hernández Pierna, que el 30 de agosto de 2024 presentaba su renuncia por motivos de salud y diferencias con sus compañeros. Unos días después se produjo la marcha de la alcaldesa de Sanchotello, Magdalena Sánchez, y de su teniente de alcalde, Dolores Zamudio, dando paso a Jerónimo Sánchez como nuevo regidor. También de forma inesperada se produjo la dimisión «por motivos personales» del alcalde popular, José Antonio López, y sus dos concejales del Ayuntamiento de Navacarros, localidad en la que anteriormente había dejado el Consistorio la concejala María Elena López (PP). Igual de convulsa está siendo también la legislatura en la comarca de Peñaranda, con crisis en cinco de sus pueblos. La primera sorpresa llegaría en Babilafuente solo dos días después de la constitución de su ayuntamiento, cuando el edil socialista y exalcalde, Lorenzo Bautista, anunciaba su dimisión tras no lograr un entendimiento con el grupo BIEN para arrebatar la alcaldía al PP. La sombra de la moción de censura también sobrevoló Villaflores, donde el alcalde de España Vaciada, Ángel Manuel Montoiro, cesó como miembro del equipo de gobierno al concejal socialista de Festejos por discrepancias con la Comisión de Fiestas. Una situación que dejó al equipo de gobierno en minoría. Más polémica fue la renuncia del alcalde de El Pedroso de la Armuña, Ángel Luis Portilla, condenado por encañonar a un vecino tras un enfrentamiento por la recaudación de la piscina municipal. Su marcha del Consistorio propició que el PP tomara las riendas en la localidad tras treinta años de gobiernos socialistas. Traumático también, ha sido el reciente cambio de gobierno en Zorita de la Frontera, desencadenado por las pintadas que aparecieron en las fachadas del Ayuntamiento y de la vivienda de una edil con mensajes contra el alcalde y la propia edil. Esta situación acabó con la dimisión de ambos y de otro concejal popular, lo que propició que el gobierno municipal lo integren ahora tres ediles socialistas, con Francisco José Sánchez al frente como nuevo alcalde. Igual de peculiar es la actual formación del Consistorio de Nava de Sotrobal, que, tras una importante crisis, ha seguido gobernado por el alcalde del PP, José Antonio Sánchez González, a pesar de que el PSOE es mayoría tras las dimisiones de cuatro concejales: tres del PP y uno del PSOE. I. A. G.

Cartas intimidatorias, penas de inhabilitación, avisos de embargos y acuerdos secretos entre partidos

Uno de los cambios de gobierno municipal más sonados en lo que va de legislatura tuvo lugar en Villarino de los Aires. Allí, el pasado mes de junio, el popular Matías Martín tomaba el relevo de Julián Martín, tras ser condenado a nueve años de inhabilitación de cargo público por un delito de prevaricación.

Muy polémica fue también la dimisión de la alcaldesa de Trabanca, Neftalina Martínez (PP), por el motivo que detonó su marcha: una carta de Hacienda notificándole el embargo de su pensión por las deudas del ayuntamiento. Una situación que, como explicaba entonces, ya le sucedió en su anterior etapa como regidora.

Igual de sorprendente fue la salida del socialista Pedro Martín del Consistorio de Saldeana, después de los anónimos y amenazas recibidos. «Tengo que mirar adelante y atrás cada vez que voy por la calle», reconocía poco después de recibir una carta manuscrita donde se le comparaba con un antiguo regidor que también tuvo que salir del Consistorio «de la noche a la mañana» al amenazarle «con tirarle a un pozo».

Tampoco está siendo una legislatura fácil en Aldeadávila de la Ribera, donde el cambio de un concejal del PP a no adscrito sacudía la localidad el pasado mes de agosto. Las discrepancias con el alcalde, Florentino García, a quien culpó de una «gestión dictatorial», han provocado que en la actualidad el PP gobierne en minoría.

Donde sí hubo cambio de alcalde fue en Villanueva del Conde, por las diferencias entre la que fue su regidora, Miriam Agreda (España Vaciada), y el resto de los ediles. Inesperado fue también el cambio de color en el Ayuntamiento de Monleón, por el acuerdo que hizo que la alcaldía pasara de la popular Paula Hernández a la socialista Susana Moya, un pacto al que se había llegado al principio de la legislatura y que el Partido Popular aseguró entonces no conocer. Y, aunque no implicño la llegada de nuevo alcalde, muy llamativa fue la marcha, el pasado verano, de todos los ediles socialistas del Consistorio de San Martín del Castañar (con su regidor Alfonso Buenaventura a la cabeza), por discrepancias con el partido en Salamanca.