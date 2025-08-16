Calzada, preparada para Santa Elena

Algunas de las peñas de Calzada de Valdunciel, en las fiestas del pasado año.

Los vecinos de la localidad van a disfrutar de las actividades programadas con motivo de las celebraciones en honor a Santa Elena, desde el lunes hasta el domingo.

Así, las celebraciones religiosas abrirán este año la programación, con repique de campanas, misa y procesión matinales. Por la tarde, llegarán el chupinazo y el pregón a cargo de Amelia Escribano, además del tardeo y una discoteca móvil.

La jornada del martes contará con una fiesta del color y otra de la espuma, a partir de las ocho de la tarde, mientras que el miércoles será el día dedicado a los mayores, que disfrutarán de una comida de hermandad y música en el pabellón. El tradicional interpeñas vespertino y una fiesta en la piscina animarán la tarde, mientras que por la noche, en el bar de la piscina, habrá hamburguesas con patatas fritas y fiesta nocturna.

El jueves por la tarde se ha previsto un parque acuático desde las seis, seguido del concurso de tira-soga y una masterclass de cardio. La noche contará con una macrodiscoteca.

La paella de hermandad será la estrella del viernes a la hora de comer, mientras que por la tarde, desde las siete y media, se celebrará el concurso de disfraces. Pasada la medianoche tendrá lugar el encierro nocturno, seguido de la verbena con la orquesta Cañón.

El sábado se han programado hinchables infantiles, fiesta de la espuma y fideuá por la mañana. A las siete arrancará el encierro urbano con toro del cajón, y el entretenimiento nocturno estará a cargo del espectáculo Renovation Experience.

El domingo contará con una caldereta y un encierro infantil vespertino.

El programa

Lunes, día 18

10:00 horas. Repique de campanas y pasacalles.

12:30 horas. Misa y procesión en honor a Santa Elena.

20:00 horas. Chupinazo y pregón con Amelia Escribano.

21:00 horas. Tardeando.

23:00 horas. Discoteca móvil.

Martes, día 19

20:00 horas. Fiesta del color y la amistad, y fiesta de la espuma.

Miércoles, día 20

Día de los mayores, con comida y música en el pabellón.

19:00 horas. Tradicional interpeñas y fiesta en la piscina.

22:00 horas. Hamburguesas con patatas fritas.

23:30 horas. Fiesta en el bar de la piscina.

Jueves, día 21

18:00 horas. Parque acuático.

20:30 horas. Concurso de tira-soga.

21:00 horas. Masterclass de cardio.

0:00 horas. Macrodiscoteca.

Viernes, día 22

14:30 horas. Paella.

19:30 horas. Concurso de disfraces.

0:05 horas. Encierro nocturno.

1:00 horas. Orquesta Cañón.

Sábado, día 23

11:00 horas. Hinchables gratis.

13:00 horas. Fiesta de la espuma.

14:30 horas. Fideuá de carne.

19:00 horas. Encierro urbano y toro del cajón.

0:00 horas. Renovation Experience.

Domingo, día 24

14:30 horas. Caldereta.

19:30 horas. II encierro infantil.

Román Hernández, alcalde de Calzada de Valdunciel: «Habrá parcelas para nuevas viviendas junto a la entrada del municipio» La actualización de las dotaciones municipales y la mejora de la calidad de vida de sus vecinos son un objetivo en el que se trabaja desde la primera legislatura. ¿Qué mejoras han realizado en el municipio en los últimos meses? —Se ha realizado mucho trabajo. Por ejemplo, se han invertido 50.000 euros en mejoras en los vasos de la piscina y en los accesos. También está en marcha la recuperación de la ermita en el paraje de Santa Marina, un proyecto en el que se trabaja desde hace dos años, así como la rehabilitación de los antiguos lavaderos. Sigue en ejecución la obra de la nueva depuradora, que supondrá una inversión de 700.000 euros. Además, en el bloque cultural se prepara un doble volumen sobre la historia de Calzada: uno de carácter más técnico y otro más accesible al gran público. De los proyectos para el futuro, ¿cuáles destacaría? —Hay tres grandes proyectos en perspectiva y en distintas fases. Uno de ellos es la adquisición de la antigua granja situada en la entrada del pueblo desde la N-630, con una superficie de 8.000 metros cuadrados. Ya se han derribado las antiguas construcciones y desescombrado la parcela, que se destinará a futuras viviendas. Queremos urbanizarla y que esté disponible a partir de 2026, con parcelas de entre 200 y 1.000 metros cuadrados. También el Consistorio ha adquirido un solar de 1.000 metros cuadrados en la Ronda Norte para construir un museo etnográfico de tres plantas, cada una de 1.000 metros cuadrados. La construcción de la estructura ya ha sido licitada por 350.000 euros. El tercer proyecto, pero no menos importante, consiste en ganar 1.500 metros cuadrados para ampliar el parque de la Ronda Norte. Con ello se ampliará el cinturón verde de Calzada, creando un espacio total de 3.000 metros cuadrados. La idea que tenemos es que los niños puedan aportar propuestas para darle nombre.