Calles desiertas en El Campo de Peñaranda tras el llamamiento al confinamiento

El Ayuntamiento ha pedido a la tienda de alimentación que facilite el servicio a domicilio a los que están en aislamiento

Positivos y contactos estrechos están cumpliendo el aislamiento obligatorio por lo que desde el Ayuntamiento se ha pedido, también, a la propietaria de la tienda de alimentación que existe en el pueblo que pueda facilitar el reparto a domicilio a los que lo necesiten, algo que, por otra parte, ya se venía haciendo desde el confinamiento de la pasada primavera.

Para el resto de vecinos que están libres del virus en estos momentos se recomienda reiteradamente que salgan de sus casas solamente para lo esencial como puede ser ir a la compra, a la farmacia, al médico o a sacar a las mascotas. No recibir visitas de familiares ni amigos, no viajar a otros pueblos si no es estrictamente necesario y no compartir coche con nadie son otros de los consejos que se han hecho llegar a los habitantes del Campo de Peñaranda a través de un mensaje de difusión masiva por WhatsApp enviado desde el propio Ayuntamiento.