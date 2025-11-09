Cabrerizos exige la retirada urgente de las traviesas 'olvidadas' junto a la vía del tren ante la presencia de ratas y serpientes Los vecinos alertan de riesgos derivados del abandono prolongado del material ferroviario por parte de ADIF

Los vecinos de la carretera de Aldealengua y la calle Cuesta de la localidad de Cabrerizos llevan casi cinco años esperando la retirada, por parte de ADIF, de las traviesas que se han acumulado, haciendo grandes montones, a lo largo de casi doscientos metros, en la margen entre la vía férrea a su paso por la entrada del municipio y la zona de los aparcamientos.

«Desde hace tiempo hemos notado la presencia de ratas muy grandes y serpientes que buscan refugio entre las traviesas. Da miedo», señala un vecino de la zona. «En mi casa ya he matado cinco culebras y un bastardo que han salido de las traviesas. Es una zona en la que vivimos bastante gente, y a todos nos preocupa que un día haya un problema de salud gordo. Incluso hemos visto ratas atropelladas por los coches, y no son pequeñas», añade.

Desde ADIF han señalado, tras consultar acerca de la presencia de este material en la entrada de Cabrerizos, que «las traviesas en cuestión están puestas a disposición por parte de ADIF para su retirada por parte del gestor autorizado para el tratamiento de materiales ferroviarios en desuso». Sin embargo, desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias no se ha facilitado ninguna previsión temporal sobre cuándo se llevará a cabo concretamente la retirada, ni tampoco sobre la posibilidad de realizar alguna actuación para el control sanitario ante la presencia de ratas y serpientes entre las traviesas.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Claudio del Río, también ha manifestado su descontento con la situación: «No solo se quejan los vecinos, sino que también lo hemos hecho desde el Ayuntamiento a ADIF. Cuando entró la actual Corporación, las traviesas ya estaban ahí y no se han retirado. Nos dijeron que las tiene que quitar una subcontrata que trabaja en varios puntos y que todavía no han llegado aquí. Es vergonzoso y un dolor de cabeza para el Ayuntamiento. Los vecinos están hartos de las alimañas que hay en esa zona».

La preocupación que genera en el Ayuntamiento es tal que incluso se esté pendiente «del estado del vallado de la zona, porque el terreno es de ADIF, pero nos da miedo que se rompa la valla y se cuele gente, algo que puede terminar en un problema distinto. Ahora nos llegan quejas vecinales de la presencia de ratas y otros animales que buscan refugio entre las traviesas de hormigón, y no es agradable ni para ellos ni para nosotros como Ayuntamiento», apunta el regidor.

Los vecinos de este punto de Cabrerizos también han reiterado «la mala imagen que se da del municipio, porque el acumulado de traviesas está justo en la entrada principal del pueblo, junto a la rotonda y el paso subterráneo. La imagen que se ofrece no es buena».

Asimismo, han expresado su preocupación ante la presencia de jóvenes en las inmediaciones de las traviesas y jugando entre ellas: «Puede producirse un accidente importante, porque no hay ningún control sobre quién entra ni sobre lo que se hace en ese punto».