La parcela en la que se ubicará el nuevo multiusos de Cabrerizos. EÑE

Cabrerizos estrenará en 2026 su multiusos en el centro de la localidad

La obra se ha licitado en 300.000 € y supondrá la retirada de un depósito de gas

EÑE

Cabrerizos

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:16

A lo largo de 2026 la localidad de Cabrerizos podrá estrenar su nuevo edificio multiusos, que se va a levantar en una parcela municipal en el centro del casco urbano.

Se trata de un espacio que en principio se había propuesto para albergar una guardería municipal, pero que ahora pasa a estar destinado a este nuevo local municipal en el que se van a invertir 300.000 euros, que es el presupuesto con el que ha salido a licitación la obra.

El dinero para esta obra procede de una subvención directa de la Junta de Castilla y León, destinada específicamente a realizar esta inversión, siendo el plazo previsto para que se levante el edificio público de medio año.

El diseño del recinto cultural, en una planta única, plantea que se ocuparán un total de 315 metros cuadrados de la parcela, algo que permitirá que el multiusos cuente con 278 metros útiles, de los que hasta 221 se dedicarán a sala de actividades. A ellos se sumarán aseos accesibles, espacios de almacenamiento e incluso un camerino de 11 metros cuadrados.

Cabe recordar, que el edificio no sólo se utilizará como auditorio, puesto que ahora estas labores tan sólo se llevan a cabo en el salón de actos de la planta baja de la Casa Consistorial, sino que también podrá contar para el municipio como recurso cultural por su capacidad para albergar público.

La obra, no solo permitirá levantar el edificio, sino que también supondrá la retirada de la parcela municipal de un depósito de gas, además de posibilitar que en el futuro se pueda utilizar el resto de esta parcela para crear una nueva zona de aparcamiento que dé servicio tanto al nuevo multiusos como a la piscina municipal, que es el otro recinto de ocio y tiempo libre que está al lado de esta instalación cultural.

