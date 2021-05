El administrador apostólico de Ciudad Rodrigo, el prelado Jesús García Burillo, aprovechó este sábado la celebración de la ofrenda floral en la Catedral para defender su figura: “Habéis oído a algunas personas decir que en Ciudad Rodrigo no hay obispo, pero ya veis que eso no es verdad, que sí que hay uno, no es muy grande pero se le ve bien”.

Dirigiéndose a los pequeños participantes en la tradicional ofrenda la Virgen María, así como a los numerosos padres que los acompañaban, García Burillo preguntó: “¿Quién os está saludando ahora, el obispo? ¿Seguro?, destacando a continuación los símbolos del episcopado: “Es el obispo por que lleva mitra, porque porta báculo y porque lleva también un anillo”.

Finalmente, Jesús García Burillo afirmó refiriéndose a su persona que “el obispo también ha traído aquí su ramo y su corazón para entregárselo junto a todos vosotros a la Virgen María”.

De esta forma y ante una Catedral con el aforo disponible completo, García Burillo, se rebeló públicamente contra el movimiento reivindicativo surgido a primeros del pasado mes de enero que exige el nombramiento de un obispo titular, propio y exclusivo para la Diócesis de Ciudad Rodrigo, al cumplirse dos años desde la renuncia al cargo del anterior prelado, Raúl Berzosa. Una reivindicación que cuenta con los apoyos de más de 40 ayuntamientos de la Diócesis, así como de entidades y asociaciones de todos los sectores de la sociedad.