Brujas, fenómenos paranormales o una 'muerta viviente': cuatro pueblos salmantinos llenos de misterio La provincia de Salamanca no está exenta de historias macabras y escalofriantes, perfectas para disfrutar tras el Día de los Fieles Difuntos

José Fuentes Rajo Salamanca Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:06 Comenta Compartir

Hace pocos días se celebraba el conocido en el mundo anglosajón como 'Halloween', una festividad que los estadounidenses han conseguido expandir por todo el planeta en las últimas décadas. Sin embargo, en España y en otros lugares del mundo, esta fecha ya tenía su propio halo de misterio y tradición. En nuestro país, el 2 de noviembre se celebra el Día de los Fieles Difuntos, una jornada muy arraigada en la que se honra a los seres queridos que ya no están. Aunque el día de mayor recuerdo es el anterior, el de Todos los Santos, cuando la gente acude a los cementerios para limpiar las tumbas y dejar flores.

Ese vínculo con la muerte ha dado lugar a celebraciones muy diferentes en todo el mundo. Una de las más conocidas es la mexicana, que ganó gran popularidad tras el estreno de la película 'Coco'. En España, aunque el 31 de octubre no tiene un significado religioso, la fiesta de Halloween se ha extendido hasta convertir lo macabro y lo paranormal en una tradición más.

Para aquellos que no hayan tenido suficiente terror y misterio durante el mes de octubre, aquí quedan cuatro leyendas salmantinas que mantendrán ese espíritu por mucho más tiempo.

LAS BRUJAS DE ZARAPAYAS

No hace falta viajar a Salem para hablar de brujas. En la provincia de Salamanca existe un pueblo con un pasado lleno de aquelarres y juicios por hechicería. Se trata de Villarino de los Aires, en Las Arribes del Duero. Aunque esta zona no es conocida por la práctica de la brujería, se cree que estas costumbres llegaron desde Galicia durante la Reconquista, cuando la zona fue repoblada por gentes del norte.

Esa migración trajo consigo un intercambio de creencias y leyendas que aún perviven. En Villarino se decía que las brujas podían transformarse en gatos negros, gallinas con pollitos o incluso en remolinos de polvo para pasar inadvertidas. También se creía que lanzaban el mal de ojo a quienes se cruzaban en su camino. Las historias cuentan que las reuniones de brujas tenían lugar en el paraje de Zarapayas, bajo los nogales y zarzales, un entorno donde también se hablaba de duendes y seres mágicos. Según la tradición, cuando una bruja estaba a punto de morir, si alguien le daba la mano derecha, heredaba sus poderes; si era la izquierda, los objetos comenzaban a volar.

La brujería en Villarino no solo alimentó leyendas, sino que quedó registrada en un juicio de 1591 contra dos mujeres acusadas de practicarla, algo que, más allá de las leyendas, daría constancia sobre la presencia (o histeria colectiva) de brujas en el municipio. La novela 'Las Brujas de Zarapayas' de Daniel Cruz Sagredo o el profesor José Antonio González en 'Sábado hoy, domingo mañana. La brujería y el mal de ojo en Villarino de los Aires y su entorno', son algunas de las obras que hablan sobre todos estos fenómenos ocurridos en el pueblo.

UN MACABRO MILAGRO

El milagro de la Moza Santa de Sequeros es uno de los más conocidos de la provincia. Sin embargo, si se observa desde un punto de vista objetivo, tiene un componente inquietante. Mucho antes del videoclip Thriller en los años 80 o de la novela Frankenstein de Mary Shelley, este pueblo salmantino ya tuvo su propia «muerta viviente».

Juana Hernández, conocida como la Moza Santa, era una devota de la Santa Cruz. Cada día se arrodillaba ante la cruz de piedra del municipio para rezar, una costumbre que mantuvo hasta el día de su muerte, el 9 de marzo de 1924.

Su padre, incapaz de aceptar la pérdida, pidió abrir el ataúd para despedirse. Para sorpresa de todos, la joven despertó y comenzó a anunciar profecías. Una de ellas fue el descubrimiento de la Virgen de la Peña de Francia y otra, la construcción de tres nuevos conventos en la comarca.

El hallazgo de la Virgen por el monje Simón Vela se produjo diez años después, y en los años siguientes se fundaron los conventos de Santa María de Gracia en San Martín del Castañar, el de la Peña de Francia y el de Las Batuecas, cumpliendo así las predicciones que hizo la joven desde el más allá.

Los restos de la moza descansan en la ermita de la Virgen de Robledo, junto a los del monje Simón Vela y en su cráneo se puede leer una inscripción que dice: «Esta calavera es de la doncella de Sequeros». Su historia no solo ha quedado grabada en la memoria colectiva y en su propia cabeza, sino en el archivo municipal donde ya en 1860 se mencionan sus profecías.

DE LA PROVINCIA A 'CUARTO MILENIO'

Para aquellos que sienten especial predilección por lo paranormal, existe un punto en la provincia que les pondrá los pelos de punta y que fue protagonista, en 2023, de uno de los programas de 'Cuarto Milenio'.

Se trata de la alquería de Cabaloria, dependiente del municipio de Sotoserrano, que fue víctima del embalse extremeño de Gabriel y Galán. Hoy en día no es más que un conjunto de casas en ruinas. Desaparecido en 1965, este poblado de menos de 100 habitantes debió ser, en época romana, una mina de oro, como refleja su nombre.

La leyenda que lo rodea habla de Pelayo Crisóstomo, un hombre que vivía en la comarca de Las Hurdes, al norte de Cáceres, y que, mientras trabajaba en su olivar, fue atrapado por un tornado que emitía una luz cegadora y lo transportó hasta Cabaloria. Este suceso traumatizó al extremeño hasta tal punto que terminó ahorcándose de la rama de un árbol.

UNA TRADICIÓN QUE PERMANECE VIVA

En la provincia de Salamanca, especialmente en La Alberca, existe una tradición que ha perdurado hasta nuestros días, en la que doce mujeres son las protagonistas.

A estas mujeres se las conoce como 'Mozas de Ánimas', y se van turnando para recorrer las calles del pueblo con una esquila en la mano, que hacen sonar mientras entonan una oración que invita a los albercanos a rezar por las almas del purgatorio.

Ni las adversidades climatológicas ni ningún evento extraordinario deben impedir que la moza cumpla su cometido. Cuenta la leyenda que, un día en que cayó una gran nevada sobre el pueblo, la moza dudó si salir o no a la calle. Sin que nadie la tocase, la esquila cayó escaleras abajo generando un gran estruendo, lo que fue interpretado como una advertencia.

En otra ocasión, en la que nadie realizó estas plegarias, los habitantes aseguraron haber escuchado la campana sin que nadie la hiciera sonar, como si un espíritu hubiera cumplido con la misión diaria.

En La Alberca esta tradición se mantiene a diario. Sin embargo, en otros pueblos cercanos, como Mogarraz, este rito solo se realiza el 1 de noviembre. A esta costumbre se la conoce como 'La Noche de las Ánimas', y en ella, una vez que anochece, los vecinos salen en procesión ataviados con ropas negras mientras realizan estas oraciones.