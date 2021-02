La tercera ola de la pandemia también ha hecho mella en el pequeño municipio salmantino de Armenteros —que apenas llega a los 200 habitantes censados— ya que se ha registrado un brote en el colegio privado La Inmaculada con más de diez personas contagiadas entre los alumnos que estudian en Guijuelo.

Aunque desde el centro aseguran que “todos están bien y se están cumpliendo los protocolos”, no han querido hacer más declaraciones al respecto para no generar alarma entre los padres de los alumnos, por lo que se han limitado a mandar un mensaje de tranquilidad explicando además que “parece que son todos asintomáticos”, sin precisar si son alumnos o forman parte del profesorado o los trabajadores del centro y ni siquiera hacen mención al número de contagios que se han detectado aunque se sabe que están confinados.

De hecho, ni siquiera uno de los responsables municipales, el concejal Víctor Sánchez, tenía conocimiento de los contagios: “No sabía nada, es la primera información que me llega”, explicaba ayer por la tarde. Sin embargo, el ex alcalde de Armenteros, Juan Blázquez aseguraba por el contrario que “algo me han comentado sí, a pesar de que estoy en Salamanca”.

La ubicación del centro educativo, alejada del casco urbano, ha hecho que entre los vecinos de la localidad no haya surgido ninguna alarma, ya que el centro escolar hace su vida dentro del recinto, sin mezclarse con los vecinos de la localidad.

Lo que sí ha trascendido es que un grupo de alumnos del colegio La Inmaculada de Armenteros acudió al cribado que se realizó el pasado jueves y viernes en el municipio de Guijuelo y allí se detectaron los primeros positivos, por lo que se procedió a realizar más pruebas en el centro.

El colegio La Inmaculada de Armenteros cuenta en la actualidad con algo menos de 100 alumnos matriculados aunque hace algunos años los niños matriculados en el centro eran casi el triple y de procedencia muy diversa, con una gran mayoría de alumnos latinoamericanos que optaban por estudiar en la localidad gracias a un sistema de becas que sus propios países les facilitaban. El centro de Armenteros se fundó en 1953 por Juan Trujillano González con un sistema que permitía que los niños internos convivieran con muchos niños de la zona, aunque tras la muerte del sacerdote el centro estuvo a punto de desaparecer finalmente sigue funcionando.