Bronca en Ledesma por la piscina que acaba con la expulsión del pleno del portavoz del PP

La expulsión del portavoz del PP, José Prieto, de la sesión plenaria del Consistorio de Ledesma, fue el momento de mayor tensión de la mañana de ayer en la que se celebró el primer pleno ordinario del municipio desde que el pasado 1 de junio los votos de la oposición marcaron el nuevo calendario de trabajo del Ayuntamiento.

La alcaldesa, Patricia Martín, expulsó al popular apenas siete minutos antes del final de la sesión. Argumentó que era el tercer aviso que le hacía porque hablaba “fuera de su turno”. Prieto protestó pero no abandonó su puesto en la mesa aunque debido a la expulsión no pudo votar para apoyar la última de las tres mociones que había presentado el PP a la sesión plenaria, algo que supuso que no saliera adelante.

La moción que desencadenó la expulsión del edil popular fue la que pedía la “inmediata apertura” de las piscinas municipales. En concreto, la propuesta instaba a la alcaldesa a “agilizar e impulsar las acciones necesarias para la apertura de las piscinas a la mayor brevedad”, e incluía, como propuesta subsidiaria, que “en caso de que no se considere capaz de conseguir la apertura, se delegue en el edil Álvaro Sánchez (PP) el seguimiento e impulso de la actuación”.

A falta del voto del portavoz del PP y con la abstención del edil tránsfuga, Julián Salinas, se produjo un empate a 3 que supuso que no saliese adelante la tramitación de la urgencia de la moción, un requisito técnico imprescindible y previo a la votación definitiva.

Sobre el tema de la apertura de la piscina la alcaldesa aseguró en el pleno: “Falta una semana para la apertura y por tanto esta moción es irrelevante”, además de dejar claro que “la única persona que tiene competencia para dedicar a un concejal a las piscinas soy yo y no lo voy a hacer”.

Martín también insistió en que las empresas que ejecutan las obras en las piscinas municipales “van a contrarreloj para acabar entre el miércoles y el sábado”, y que además la cafetería saldrá a contratación.

Precisamente las tres mociones de los populares compusieron el núcleo del pleno, que no tuvo otros puntos destacados en el orden del día.