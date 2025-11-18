La borrasca Claudia cubre parte de La Covatilla, que encenderá los cañones en esta fría semana Una ola de frío polar traerá una bajada brusca de las temperaturas y permitirá producir nieve. El Ayuntamiento envía el reductor del telesilla a Francia con un plazo de reparación de 5 semanas.

Estado de las pistas de La Covatilla ubicadas en la zona de la cota más alta en El Canchal Negro.

TEL Béjar Martes, 18 de noviembre 2025, 06:35 Comenta Compartir

El paso de la borrasca Claudia se ha dejado notar también en la estación de esquí Sierra de Béjar - La Covatilla, donde las precipitaciones han sido en forma de nieve y han cubierto algunas pistas de las instalaciones de invierno bejaranas.

Una capa de nieve cubre ya principalmente las cotas más altas en la zona de El Canchal Negro y permite adelantar el trabajo de enfriamiento del terreno para recibir posteriores nevadas de cara al invierno.

El concejal delegado de La Covatilla, Javier Garrido, ha afirmado que las pistas están cubiertas aunque con pocos espesores y que los paravientos están recogiendo en estos días bastante cantidad de nieve por lo que el personal de la estación intentará extraerla en estos días para dejar hecha la base necesaria antes de la llegada del frío.

De hecho, la llegada de una ola de frío polar provocará en esta semana una fuerte bajada de las temperaturas y, en base a esos pronósticos en las condiciones meteorológicas, el equipo de Gobierno prevé encender la producción de nieve en esta semana con la vista puesta en la próxima apertura de las instalaciones a principios de diciembre.

En concreto, la producción se centrará en la zona de Debutantes desde esta misma noche, si el tiempo lo permite, en las únicas pistas disponibles mientras se realiza la reparación del reductor del telesilla ubicado en las pistas centrales de la estación bejarana.

Al estar ese remonte fuera de servicio, el trabajo se centra en la zona de Debutantes, pero también en la parte superior donde la nieve será movida para crear «una buena base» y en espera de que esa pieza de grandes dimensiones vuelva a La Covatilla cuanto antes.

De momento, el reductor ha sido extraído gracias a los equipos de una empresa local y transportado hasta Francia por una compañía de transportes bejarana para su arreglo y el equipo de Gobierno trabaja con un plazo de cinco semanas por lo que podría estar de vuelta entre mediados y finales del próximo mes de diciembre.

«Los plazos los ha marcado Poma (empresa fabricante del telesilla y encargada de su reparación) y son cinco semanas. Si pudiera ser antes, veríamos a ver porque depende de lo que se encuentren cuando vayan a hacer la reparación», ha explicado Javier Garrido.

EL DETALLE

APERTURA PREVISTA PARA EL 5 DE DICIEMBRE

El Ayuntamiento de Béjar tiene previsto abrir La Covatilla para uso turístico el 5 de diciembre y, si las condiciones lo permiten, poner en servicio las pistas preparadas para iniciar también la temporada de esquí.