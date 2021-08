Boom de gemelos y mellizos en Béjar: la historia de cinco pares de hermanos que comparten escuela

Para todos esa “sorpresa” supone “más trabajo” y, entre bromas, todas las parejas afirman no estar por la labor de repetir embarazo aunque dos mamás no cierran la puerta, eso sí, con miedo por si vuelve a ser un parto doble.

En general, los padres explican que “hay más ayudas que cuando tienes solamente uno pero es una, no hay más”. En este sentido, la mamá de Darío y Leo explica que “echo en falta ayudas para comedor y libros en la escuela formal si los dos padres trabajan”. En estos casos, el problema se encuentra en la baja de maternidad y paternidad. Una de las mamás explica que “son dos bebés y debería ser el doble de tiempo pero no lo es” y otra detalla que “el papá tiene dos días más y a la mamá, una semana más”, tiempo que consideran insuficientes para adaptarse a la nueva situación.

No son los únicos en Béjar ya que sus padres conocen al menos tres familias más. “Es algo en lo que no te fijas hasta que tienes mellizos”, explica el padre de Dario y Leo ya que “vas por la calle y ves un carro doble y otro y otro”, comenta otro papá. Y al hilo de esa situación, aprovechan para comentar que edificios y calles no están preparados para carros con dos plazas porque “en algunas zonas, nos vemos obligados a bajar con el carro a la calzada porque los coches se meten mucho en las aceras”.

A pesar de todas las dificultades, todos ellos pelean por salir adelante y vivir por partida doble los pocos inconvenientes y las muchas más alegrías de esa doble experiencia llena de anécdotas.