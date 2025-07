El bloqueo político de Béjar frena el debate sobre el futuro de la estación de esquí de La Covatilla

TEL Béjar Viernes, 11 de julio 2025, 19:05 Comenta Compartir

El futuro de la estación de esquí de La Covatilla de Béjar sigue en el aire y este viernes sufría un nuevo revés al celebrarse un pleno extraordinario en el que la oposición rechazó debatir sobre la propuesta de creación de una comisión alegando falta de documentación.

El pleno extraordinaria convocado por el alcalde, Luis Francisco Martín, venía viciado ya desde las comisiones previas dado que este debate no se dictaminó para pleno y era necesario, por tanto, votar la urgencia en el mismo pleno para poder debatir. Faltaron un concejal del equipo de Gobierno y tres de la oposición pero, aún así, los grupos de la oposición sacaron adelante el bloqueo del debate. Seis votos a favor de PP y Vox pedían aprobar la urgencia para negociar la creación de la comisión de estudio sobre el futuro de la estación de esquí pero siete en contra de PSOE, TAB y la edil no adscrita Olga García no lo permitieron.

El alcalde proponía crear una comisión que estudiara la gestión de La Covatilla, valorando una gestión indirecta para mejorar el servicio y la eficiencia y reducir el déficit. Proponía hasta las personas que iban a integrarla, pero, el voto negativo a aprobar su urgencia, lo impidió.

Comenzaba entonces un cruce de acusaciones que no conseguía más que embrollar más la situación sin dar una solución a la situación de la gestión de la estación. Antonio Cámara, del PSOE, señalaba que: «No hemos dicho que no a la comisión si no que no que incluyera en el orden del día porque no están todos los documentos». Javier Garrido, de TAB, consideraba que «la privatización no es la única opción» e invitaba a contemplar otras propuestas de gestión, como la creación de un ente público o una gestión público privada.

«Hoy se han retratado el PSOE y Tú Aportas de las ganas que tienen de parar esto», señalaba el alcalde, Luis Francisco Martín, que añadía también: «El no es no está perjudicando a la ciudad» y acusaba a la oposición de haber paralizado este proyecto. Antonio Cámara le respondía a esto último que está paralizado desde abril del año pasada asegurando que: «Sin modificar nada lo trae de nuevo. Estamos paralizando un catástrofe».

El pleno apenas duró media hora, pero gran parte del tiempo se gastó en cruces de acusaciones por la pérdida de subvenciones de Diputación, por el gasto del estudio del centro de pernoctación de la Covatilla y cuestiones similares.

La sesión plenaria era de carácter extraordinario y contó con la participación de 13 ediles de diferentes grupos. Estuvieron ausentes por diferentes cuestiones el edil popular Kevin Blázquez, los socialistas José Luis Rodríguez y Luis Hernández, así como la no adscrita Araceli Dorado. La oposición mantenía un edil de ventaja en la votación por lo que pudo sacar adelante su idea de no debatir la creación de la comisión.

La oposición tampoco aprobó la urgencia del debate sobre dos puntos relacionados con la plantilla municipal al señalar que faltaba documentación de la mesa de negociación de los trabajadores. No se debatió pero las propuestas de Alcaldía eran la amortización de la plaza de vicesecretaría y un cambio de denominación de puestos en el área de Servicios Económicos.

La sesión, pese a ser más corta que los largos plenos que habitualmente se celebran en la ciudad, no estuvo exenta de contenido en materia de cruces de acusaciones e incluso descalificaciones como si del Congreso de los Diputados se tratara. De hecho, en un momento del pleno, el portavoz socialista Antonio Cámara le reprochó al alcalde que: «Es usted como Feijoo». Luis Francisco Martín no perdió oportunidad de contestarle: «Y usted como Pedro Sánchez».