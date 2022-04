Bienvenido Garduño, alcalde de Sancti-Spiritus: “El pueblo lleva luchando por esto treinta años”

Tras una incansable búsqueda para lograr mejoras importantes en el pueblo, la depuradora de Sancti Spiritus es ya casi una realidad. Junto a esta novedad que podría estar hecha en el plazo de un año, el municipio, con Bienvenido Garduño en la Alcaldía, ya ha estrenado otras, como nuevos asfaltados y equipos automatizados para la presión del agua.

–¿Cuál es el proyecto más importante que se comenzará a ejecutar próximamente?

–Tenemos en marcha el proyecto para dotar a la localidad de una depuradora para aguas residuales. Llevamos más de treinta años detrás de este objetivo, y al fin tenemos un convenio entre Diputación y Junta, tan solo pendiente de aprobar en pleno y firmar.

–¿Hay plazos? ¿De cuánto es el presupuesto para la depuradora?

–No sabemos cuándo podría estar, quizá tarde un año. En total es un proyecto de 1.200.000 euros: la Diputación provincial y la Junta de Castilla y León aportan un 40% del importe total cada uno, y el Ayuntamiento pone un 20%, que es un buen pellizco.

–¿Qué supone para Sancti Spiritus contar con esta instalación?

–Es contribuir a que todo esté más limpio. Cuando vino el técnico a revisar dijo que aún así las aguas no están muy sucias, ya que la presencia de determinada planta era indicio de ello, pero no es muy ecológico estar así, aunque tenemos la suerte de que no hay empresas que hagan vertidos aquí. Esto es algo que tendría que haberse hecho en la década de los 90.

–¿Hay obras en marcha, terminadas o a la espera?

–Hemos asfaltado una calle con Planes Provinciales, a falta de poner el alumbrado tan solo. Estamos buscando otras subvenciones para poder ejecutar lo que falta. También hemos instalado hace una semana un equipo de bombas para la presión del agua, que antes era manual. Ahora todo está automatizado. Tenemos pendiente la cubierta del frontón, que es algo que queremos incluir en las instalaciones, y hemos urbanizado la entrada desde Ciudad Rodrigo por la N-620, además de haber hecho canalización.

Contenido patrocinado por el Ayuntamiento de Sancti-Spiritus