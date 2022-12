Benita Chamoso, una peñarandina en pie de guerra por la mujer rural

Benita Chamoso Ramos es una de esas personas imprescindibles para el logro de objetivos. Su tenacidad, insistencia e incesante trabajo en defensa de la mujer rural son conocidos en toda la comarca de Peñaranda. En su pueblo saben que Benita no desiste hasta cumplirlos. Fue una de las primeras mujeres alcaldesas de la democracia. Es presidenta de la Asociación de Mujeres “Felipe II” de Villoruela y preside la Federación de Asociaciones de Mujeres de la comarca de Peñaranda.

Ha conseguido muchas cosas para las mujeres y los pueblos.

—No todas las que quisiera, porque si bien sabes tú, las administraciones son duras de pelar. Ahora mismo nos han reducido la subvención para llevar a cabo actividades.

Benita, un día contó que usted cuando quiere algo va a las administraciones y no desiste hasta que es escuchada.

—No yo, tenemos que ser todas así. No sirve decir yo iría. Hay que ir a los sitios. Por ejemplo, el día 17 vamos a hacer un encuentro en Tordillos. Hace medio año invité a la subdelegada del Gobierno, he invitado a la diputada de Bienestar Social y voy a invitar a la diputada de zona, Carmen Ávila, alcaldesa de Peñaranda, para que acudan.

¿De qué van a hablar?

—Del tema de la violencia en la mujer.

¿Cree que hay violencia en el medio rural?

—Te iba a decir que hasta más que en las ciudades, porque allí todo sale a la calle, aquí se lo guardan por el qué dirán. En las ciudades todo el mundo lo sabe, aquí no. La gente tiene violencia en casa pero no lo dice. Los malos tratos no empiezan con los palos. Es “un ponte para allá”, “vete porque te mando”, “coge a los niños porque lo mando yo”. El hombre y la mujer son los dos iguales en una casa.

¿Tienen mucho que reivindicar las mujeres?

—No solo las mujeres y la gente de los pueblos, la gente en general.

¿Existe actualmente igualdad entre la gente de los pueblos y de las ciudades?

—Todavía existe bastante discriminación entre mujer rural y mujer urbana.

¿En qué existe discriminación?

—En cualquier cosa, en cuanto ven que llegas de un pueblo se esconden de ti para no atenderte. Eso es una discriminación. Para organizar unos cursos he tenido que mover Roma por Santiago, porque nadie te contesta.

¿No se le pone nada por delante para presentarse ante cualquier administración?

—Sé perfectamente que para ir a los sitios tienes que ir con todo el respeto del mundo, pero ellos también tienen que respetar a los ciudadanos y escucharlos. No solo políticos, sino a cualquier persona que vaya. Luego dirán “vete que no puedo hacer nada”, pero por lo menos tienen que escucharte.

¿Qué ha logrado con su acción?

—Cuando fui alcaldesa empezamos a construir la residencia, después, sin ser nada, acompañé al alcalde a Valladolid para que se pudiera poner en marcha, parece una tontería pero es cierto, porque nadie te escuchaba. Fui con él a la administración, cuando dije que venía con el alcalde nos atendieron y volvimos sabiendo que ya teníamos la casa asistida. A mí estas cosas son las que realmente me enriquecen.