Un belén viviente, la principal novedad del programa navideño en Aldeatejada El Ayuntamiento ha cerrado una nutrida programación para estas fechas en la que no faltará la música, talleres o la tradicional recepción de los Reyes Magos

El Ayuntamiento de Aldeatejada ha presentado la programación prevista para la Navidad que de nuevo tendrá a los niños como grandes protagonistas de las celebraciones. Entre las novedades, este año el AMPA del colegio ha organizado un belén viviente y, además, los responsables municipales han preparado una sorpresa para los más pequeños que se desvelará a su debido tiempo.

La programación arranca el 18 de diciembre con el concierto de Navidad que interpretará la Escuela Municipal de Música Verdi en un repertorio que unirá a los alumnos adultos y a los más pequeños del centro.

Las actividades continúan el 19 de diciembre con el belén viviente que ha organizado el AMPA del CRA Arapiles con la colaboración del Ayuntamiento. La representación navideña será en la plaza de los Reyes y se podrán adquirir tíquets a través del propio Ampa para la degustación de patatas asadas y mosto. Además, se habilitarán diferentes puestos en la plaza para complementar esta típica escena de Navidad.

Las celebraciones siguen el 23 de diciembre en la Biblioteca Municipal Miguel Delibes que acogerá la actividad '¡Bienvenida Navidad!' que combina cuentos navideños y manualidades distribuidos en dos sesiones y en dos grupos de edad. Así, a las 17:00 horas podrán participar los niños de 3 a 5 años y, a las 18:15 horas, los niños de 6 a 12 años, siempre con inscripción previa a través del WhatsApp de la biblioteca (695 796 233).

Además, los días 29 y 30 de diciembre se realizarán sendos talleres de Navidad también en la biblioteca y en dos sesiones a las 17:00 y a las 18:15 horas respectivamente, mientras que el día 2 de enero se llevará a cabo también en la biblioteca el taller de galletas navideñas que dará comienzo a las 16:30 horas

La programación de Navidad en Aldeatejada se cierra el 5 de enero con la esperada visita de Melchor, Gaspar y Baltasar. Los Reyes Magos de Oriente recibirán a los niños del municipio en el Centro de Día a partir de las 16:30 horas, para escuchar sus peticiones y tener los regalos preparados para una de las noches más mágicas del año.

Por otro lado, se consolida el Concurso de Decoración Navideña que este año celebra su tercera edición. Las inscripciones podrán hacerse a través del correo cultura@aldeatejada hasta el 23 de diciembre, día en el que también se realizará el recorrido para evaluar las fachadas, balcones y ventanas participantes. El fallo del jurado se dará a conocer el 2 y el 5 de enero y los tres ganadores del concurso recibirán tres premios que consistirán en lotes de productos gourmet.

Además, y pensando en la conciliación de las familias de Aldeatejada, se ha programado el campamento urbano «Las puertas secretas de la Navidad» que se celebrará los días 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre, así como los días 2, 5 y 7 de enero. El campamento está dirigido a niños de entre 3 y 12 años que podrán disfrutar de las actividades en horario de 9:00 a 14:00 horas con opción de servicio de madrugadores desde las 7:30 horas, y servicio de tardones hasta las 15:00 horas. Las familias interesadas pueden solicitar información a través del teléfono 640 503 618 o en el correo hola@eltallerdeilusiones.com.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Aldeatejada ha querido que la programación tenga ese toque mágico propio de las fiestas navideñas. Una magia que llegará con la sorpresa que se ha preparado con todo detalle para los más pequeños del municipio.

