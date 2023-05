Béjar sale de nuevo a la calle por su sanidad

Un millar de personas han salido esta mañana de sábado a la calle en Béjar para demandar mejoras sanitarias en la ciudad y reivindicar que el hospital Virgen del Castañar sea un verdadero centro hospitalario con atención permanente.

Convocados por la plataforma de la sanidad, bejaranos y vecinos de la comarca se congregaron a las puertas del hospital en una jornada en la que hubo representantes de todas las formaciones políticas de la ciudad.

El deportista Miguel Heras fue el encargado de leer el manifiesto de la jornada acompañado por la portavoz de la plataforma, Marisa Díaz, que dio las gracias a los participantes en la jornada. “Lo que importa es que nos hemos concentrado y la gente sigue luchando por su sanidad. Nos hemos reunido hoy porque todas las plataformas de Castilla y León íbamos a hacer el 6 o el 7 con un manifiesto común a todas en el que se pide que la sanidad sea pública y de calidad”, señalaba Díaz.

En cuanto a la situación de Béjar, explicaba: “Nos dan con una mano y nos quitan con la otra. Hacen promesas que no cumplen y parece que la Junta no mueve pieza hasta que no se le incita con manifestaciones como esta a que lo haga. El hospital tiene cada vez menos consultas, las pruebas diagnósticas tienen muchos días de espera, no tenemos los aparatos para hacer las pruebas diagnósticas. El quirófano se abrió después de dos años porque hemos presionado, pero la sanidad en Béjar va mal. Cuando nosotros nos movemos, ellos hacen y lo que tenemos que ver es que no deshagan” .