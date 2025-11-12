Béjar retoma la mejora de viales en La Cerrallana tras no poder invertir ese dinero en Los Praos Saca la licitación por 154.300 euros para los terrenos del camping municipal allí previsto

Imagen de los terrenos que, en su día, preparó el PSOE para acoger el camping municipal de La Cerrallana.

TEL Béjar Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:50

El Ayuntamiento de Béjar ha decidido retomar el plan de pavimentación e iluminación de los terrenos existentes en el complejo deportivo de La Cerrallana, donde estaba previsto el camping municipal.

La decisión de pavimentar esos terrenos fue adoptada por el anterior equipo de Gobierno de PP y Vox tras solicitar una subvención con cargo al Plan de Cohesión para recibir 154.300 euros e invertilos en los viales y la iluminación de esos terrenos ubicados junto a las piscinas.

La ayuda trataba de acondicionar unos terrenos para continuar con el plan iniciado por la exalcaldesa, Elena Martín, para ubicar allí el camping municipal. Esa mejora fue continuada por PP y Vox tras recibir una propuesta de un promotor privado para instalar un camping.

Sin embargo, tras la moción de censura del 5 de agosto, PSOE y Tú Aportas planearon a la Junta de Castilla y León la modificación del destino de la subvención para aplicarlo a la renovación de redes en la calle Primero de Mayo ubicada en el barrio de Los Praos y, de paso, reparar también el muro caído en La Antigua junto a la muralla medieval.

El concejal de Obras, Luis Hernández, ha explicado que técnicos del Gobierno regional autorizaron el cambio de la subvención, pero no fue así a nivel político. «Habíamos pedido a la Junta de Castilla y León cambiar esta actuación de casi 155.000 euros por el muro de la muralla y obras en Los Praos. Todos los técnicos dijeron que sí, pero a nivel político han dicho que no permitían ese cambio. Vamos a seguir adelante, está en licitación y a mediados de noviembre se adjudicará», ha explicado el responsable de Obras. En base a esa decisión, el equipo de Gobierno buscará fondos para poder acometer la mejora prevista en la calle Primero de Mayo.

Sin embargo, también ha afirmado no tener constancia de ninguna oferta «formal» para el camping y la mejora servirá para mejorar el aparcamiento en La Cerrallana.