Béjar repite una selección de personal para museos por un “error administrativo”

Un “error administrativo” y un recurso del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Béjar han obligado al Consistorio a revisar un proceso de selección de personal auxiliar para museos, con el despido de la personas contratada incluido, porque dicha contratación se hizo efectiva antes de la publicación de la lista con los resultados del citado proceso de selección.

Según indica el PP en un una nota, “gracias el recurso interpuesto por el Partido Popular, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Béjar ha tenido que dar marcha atrás al proceso y dar la razón al PP. De esta manera, se procede a rescindir el contrato a la persona contratada, a publicar de nuevo la lista con el orden de las personas candidatas y sus puntuaciones, y a dar un plazo de cinco días a las personas aspirantes para reclamar”. Según explica la nota del PP y confirma el alcalde, la revisión del proceso ha conllevado el cambio de las puntuaciones a algunos de los candidatos presentados. A juicio del PP, “esto nos resulta de nuevo llamativo” por lo que ha solicitado tener acceso al expediente para poder revisarlo.

El alcalde de Béjar, Antonio Cámara, confirmó que se ha procedido a revisar el proceso, asegurando que se trata de un “tema administrativo y no político y por eso no entramos en estas circunstancias. Tanto el PP como cualquier personas tiene derecho a interponer un recurso. Aquí hubo una irregularidad administrativa y se tenían que haber sacado las listas ese viernes y, por un error administrativo que hemos descubierto después y según me han informado, no se sacó hasta el lunes, pero como el tribunal ya tenía las listas se procedió a contratar a esta persona. No estaba fuera de la legalidad. Hay que retrotraer las actuaciones y se pueden corregir los actos. Los servicios jurídicos han dicho al tribunal que lo hiciese. Allí, en el tribunal, no hay ningún político”. En opinión del alcalde, en el PP “están mezclando las cosas porque están el clara campaña electoral. Están en su derecho pero nosotros estamos a otros niveles sin entrar en esto. Ha habido también una revisión por el tribunal en la que han descubierto un error en la adjudicación de las puntuaciones y también han corregido de oficio esta lista”.

De cualquier forma, tal y como confirmó el regidor, la primera persona en esta revisión ha sido la misma de la primera selección y que fue contratada, de modo que cuando se termine el plazo de cinco días para presentar posibles reclamaciones al proceso (este lunes día 10) “se procederá a hacer las contrataciones que se tengan que hacer”.