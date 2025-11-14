Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de parte del equipo de Gobierno de Béjar con el secretario y el interventor municipal, en un pleno. TEL

Béjar recupera los presupuestos participativos para escuchar las propuestas de la ciudadanía

El actual equipo de Gobierno retoma tres años después esa figura de implicación vecinal. Habilitará una partida de 100.000 euros para recoger las mejoras pendientes en la ciudad

TEL

Béjar

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:16

Comenta

El actual equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Béjar ha decidido recuperar la figura de los presupuestos participativos con el objetivo de escuchar las propuestas de la ciudadanía y los colectivos sociales para incluir mejoras en las cuentas de 2026.

Será a través de la dotación de una partida presupuestaria con 100.000 euros para poder atender las peticiones que se remitan al Consistorio una vez abierto el plazo para ello. El equipo de Gobierno tiene previsto utilizar el mismo reglamento del año 2022 cuando se instauró esa figura participativa en los presupuestos municipales.

Se trata de la segunda vez que PSOE y Tú Aportas en el gobierno municipal incluyen esa figura en los presupuestos del Ayuntamiento de Béjar. Fue a finales de 2022 y principios de 2023 cuando tomaron nota de las propuestas ciudadanas. En aquella ocasión, el equipo de Gobierno creó un comité de valoración y abrió la votación pública para un total de cinco propuestas. El resultado permitió reforzar la seguridad del campo de fútbol de las instalaciones de Mario Emilio para evitar golpes para los jugadores.

El alcalde, Antonio Cámara, ha asegurado que estaba previsto presentar al pleno los presupuestos si bien no será en la sesión ordinaria de este mes, que se celebrará el 24 de noviembre, último lunes de mes, sino en una extraordinaria a principios del próximo mes de diciembre entre el 1 y el 9 de diciembre. «Estamos en la elaboración y lógica negociación lógica. Y pensamos que habrá acuerdo político», ha afirmado Cámara.

En cuanto a la cifra, a falta de perfilar las inversiones y partidas prioritarias, el regidor ha cifrado el futuro presupuesto en unos 15 millones de euros y ha afirmado que el equipo de Gobierno está trabajando también con la Diputación de Salamanca con respecto al convenio para el funcionamiento del parque comarcal de Bomberos.

Si finalmente llegan a aprobarse esos presupuestos, el Ayuntamiento de Béjar pondría fin a distintas prórrogas en los últimos tres años por falta de acuerdo. De hecho, las cuentas en vigor quedaron refrendadas en el pleno en diciembre de 2022 por PSOE, Ciudadanos y Tú Aportas y un montante total de 14.848.732 euros, de los que el 52 por ciento estaba destinado a personal, 2,7 millones en inversiones y 1,5 millones para La Covatilla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desaparecen los avisos del río Águeda en Ciudad Rodrigo y del Tormes en Puente del Congosto tras una mañana complicada
  2. 2 Así ha amanecido Puente del Congosto después de que el Tormes haya llegado a estar en aviso rojo
  3. 3 Fallece Sebastián Battaner, expresidente de Caja Duero
  4. 4 El salmantino aficionado a grabar a mujeres por debajo de la falda en todo tipo de eventos acepta más de 13 años de cárcel
  5. 5 El ataque mortal de tres perros a una anciana en Valdehijaderos se juzga este viernes por delito leve, sin pena de prisión
  6. 6 La AEMET activa el aviso rojo en una provincia de Castilla y León por las fuertes lluvias que se esperan en la madrugada de este viernes
  7. 7 Un hombre herido tras ser atropellado en la avenida de los Cedros
  8. 8 Las novedades y fechas del programa navideño de Salamanca de este año
  9. 9 El llamativo horario que ha puesto la RFEF para el Unionistas-Ponferradina en el Reina Sofía
  10. 10 «Estos cerdos van solos a la otra finca»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Béjar recupera los presupuestos participativos para escuchar las propuestas de la ciudadanía

Béjar recupera los presupuestos participativos para escuchar las propuestas de la ciudadanía