Béjar recupera los presupuestos participativos para escuchar las propuestas de la ciudadanía El actual equipo de Gobierno retoma tres años después esa figura de implicación vecinal. Habilitará una partida de 100.000 euros para recoger las mejoras pendientes en la ciudad

Imagen de parte del equipo de Gobierno de Béjar con el secretario y el interventor municipal, en un pleno.

Viernes, 14 de noviembre 2025

El actual equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Béjar ha decidido recuperar la figura de los presupuestos participativos con el objetivo de escuchar las propuestas de la ciudadanía y los colectivos sociales para incluir mejoras en las cuentas de 2026.

Será a través de la dotación de una partida presupuestaria con 100.000 euros para poder atender las peticiones que se remitan al Consistorio una vez abierto el plazo para ello. El equipo de Gobierno tiene previsto utilizar el mismo reglamento del año 2022 cuando se instauró esa figura participativa en los presupuestos municipales.

Se trata de la segunda vez que PSOE y Tú Aportas en el gobierno municipal incluyen esa figura en los presupuestos del Ayuntamiento de Béjar. Fue a finales de 2022 y principios de 2023 cuando tomaron nota de las propuestas ciudadanas. En aquella ocasión, el equipo de Gobierno creó un comité de valoración y abrió la votación pública para un total de cinco propuestas. El resultado permitió reforzar la seguridad del campo de fútbol de las instalaciones de Mario Emilio para evitar golpes para los jugadores.

El alcalde, Antonio Cámara, ha asegurado que estaba previsto presentar al pleno los presupuestos si bien no será en la sesión ordinaria de este mes, que se celebrará el 24 de noviembre, último lunes de mes, sino en una extraordinaria a principios del próximo mes de diciembre entre el 1 y el 9 de diciembre. «Estamos en la elaboración y lógica negociación lógica. Y pensamos que habrá acuerdo político», ha afirmado Cámara.

En cuanto a la cifra, a falta de perfilar las inversiones y partidas prioritarias, el regidor ha cifrado el futuro presupuesto en unos 15 millones de euros y ha afirmado que el equipo de Gobierno está trabajando también con la Diputación de Salamanca con respecto al convenio para el funcionamiento del parque comarcal de Bomberos.

Si finalmente llegan a aprobarse esos presupuestos, el Ayuntamiento de Béjar pondría fin a distintas prórrogas en los últimos tres años por falta de acuerdo. De hecho, las cuentas en vigor quedaron refrendadas en el pleno en diciembre de 2022 por PSOE, Ciudadanos y Tú Aportas y un montante total de 14.848.732 euros, de los que el 52 por ciento estaba destinado a personal, 2,7 millones en inversiones y 1,5 millones para La Covatilla.