Béjar recupera al protector de las epidemias

Las rogativas a San Isidro o santos similares para que llueva en el campo han dejado paso ahora a las demandas y peticiones a otras imágenes con el objetivo de que intercedan en la solución al problema del coronavirus. La iglesia, que ha cerrado sus puertas al culto como el resto de instituciones, entidades o servicios por el estado de alarma decretado por el Gobierno, ha encontrado otras fórmulas para que los fieles creyentes participen desde sus casas en la oración a través de los santos.

Las parroquias de Santa María y El Salvador de Béjar son un ejemplo de ello, rescatando la imagen de San Roque de Montpelier, abogado de las epidemias y las pestes. Según explica el párroco, Félix Pérez, “entre las medidas que proponen a los feligreses para esta situación está la de recurrir a la devoción y protección de San Roque. Se trata de un peregrino que se contagió de la peste ayudando a los enfermos y, en la Edad Media, época frecuente para la proliferación de estas pandemias, se le tenía mucha devoción”. De ahí que una pequeña imagen del santo, que se conservaba en la iglesia de Santa María procedente de la capilla privada de una familia, sea ahora el destinatario de las oraciones de los fieles.

“Hemos pensado en él para que sostenga a cuantos luchan como él luchó contra las epidemias”, explica el párroco

“Hemos pensado en acudir también a él para que sostenga a cuantos luchan como él luchó contra las epidemias en el esfuerzo ingente que están haciendo los servicios sanitarios o lo servicios públicos de cualquier tipo”, explica el párroco. Don Félix anima a que la gente “participe en esta oración de súplica al santo protector de estas epidemias para lo cual hemos colocado la imagen del santo con una lámpara encendida continuamente en la iglesia de El Salvador. Se invoca al finalizar la Santa Misa o cualquier otro acto de culto la protección de San Roque y de San Miguel Arcángel, patrón de la ciudad, y la Santísima Virgen del Castañar y se envía también una oración de San Roque para esta situación a través del grupo de la parroquia”. Y es que, junto a San Roque, no pueden faltar en la ciudad de Béjar las peticiones al santo patrón de la ciudad y, sobre todo, a Nuestra Señora del Castañar, la patrona de Béjar y comarca a la que sienten gran devoción miles de personas, como se pone de manifiesto cada 8 de septiembre.

De hecho, no es la primera vez que Béjar sufre los efectos de una epidemia y no es la primera vez que los fieles se encomiendan a sus patrones. Así, en 1918, con motivo de la mal llamada ‘gripe española’, los bejaranos quisieron conmemorar el final de la epidemia con la bajada de la Virgen del Castañar a la ciudad, aunque las autoridades del momento rechazaron tal posibilidad porque la concentración de centenares de personas, si no miles, podría ser contraproducente para una posible nueva expansión de la gripe. Esto sucedió hace 102 años en la ciudad de Béjar, tal y como recoge en sus líneas el periódico Béjar en Madrid. Un siglo después, la concentración de personas es contraproducente también para la proliferación de un virus.