Béjar reclama convertir su hospital en un centro de alta resolución

El pleno del Ayuntamiento de Béjar, primero tras la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, aprobó la pasada semana con los votos de 15 de los 17 ediles de la Corporación una moción para solicitar a la Junta de Castilla y León convertir el hospital Virgen del Castañar en un centro de alta resolución que evite desplazamientos constantes a los pacientes de la comarca hasta Salamanca.

Ya en 2013, el entonces consejero Antonio María Sáez planteó la necesidad de que el hospital de Béjar debía “avanzar progresivamente hacia un centro de Alta Resolución, de manera que solo se deriven al hospital de Salamanca los procesos complejos y los que requieren alta tecnología”. Transcurridos siete años, no se han producido avances, por lo que PP, PSOE y Cs aprobaron una moción al respecto. En dicho documento, piden también que “de forma urgente se reabra la planta de hospitalización, las consultas de especialistas y el servicio de urgencias y se retorne a la situación del pasado 23 de marzo” y que, por parte de la Junta, se tramiten las peticiones de atención especializada de los municipios de zonas básicas de salud ajenas a la de Béjar (incluidas las limítrofes de Ávila) para que puedan atenderse desde Béjar.

El grupo Tú Aportas se abstuvo en esa moción y presentó una propia para instar a la Gerencia a devolver los servicios que se sacaron en marzo “con alevosía” del hospital: aparataje de urgencias, zona de hospitalización y más de 30 profesionales. Su portavoz, Javier Garrido, acusó al resto de grupos y, sobre todo al equipo de Gobierno, de sufrir una “humillación de la Gerencia” y de colaborar con ella en esa decisión. Pidió también a la alcaldesa, Elena Martín, que “modere sus declaraciones o al menos las piense”, en relación con todo lo que ha tenido que ver con el trabajo de los profesionales en Béjar y le acusó de “desconocimiento absoluto de cómo han actuado en la Atención Primaria estos dos meses”. La regidora contestó asegurando que “esta postura de encender los ánimos de la población me parece un poco de propaganda. Este equipo no tiene intención de sacar provecho por la pandemia y, en el caso de que no se cumplan las promesas de la Gerencia, nos veremos en la calle, pero si se cumplen, esperamos sus disculpas al decir que nos hemos humillado ante las autoridades sanitarias”.

Se refería la alcaldesa a la propuesta de recuperación de servicios del hospital de Béjar, que se llevará a cabo en cuatro fases y que podría terminar a finales de junio.