Béjar se prepara ya para vivir los días más festivos del año

Después de las fiestas patronales de municipios de su entorno, llega el turno de la ciudad de Béjar como colofón a un verano marcado por la actividad en la calle.

La ciudad cuenta ya las horas para vivir los días más festivos del año con motivo de la festividad de su patrona, la Virgen del Castañar, y antes de recuperar la normalidad con la vuelta al cole y a la rutina.

Como antesala de las fiestas, el ciclo «Béjar en directo» lleva desde mediados de agosto la música a las terrazas de los bares para animar las tardes de verano con la música de artistas de la tierra.

La llegada de las fiestas llega un mes después del cambio de color político en el Ayuntamiento tras la moción de censura presentada por el PSOE para desbancar a PP y Vox.

La programación festiva fue preparada por el anterior equipo deGobierno, si bien el nuevo equipo ha optado por mantenerla e incluir algunas actividades más. Así, la agenda dará comienzo hoy con varias citas como son la presentación de la revista de fiestas elaborada por la Cámara de Comercio e Industria, con la inauguración de las casetas, el encuentro de peñas y el pregón inaugural desde el balcón del Ayuntamiento.

Esos actos diez días de celebraciones si bien los días centrales serán del 4 al 8 de septiembre con las jornadas del 5 y esa última como festivos locales aprobados por el propio Ayuntamiento.

Ampliar Todo preparado para honrar a la Virgen del Castañar Después de un año de espera, ya está todo preparado en el santuario de El Castañar para celebrar los días centrales con la Virgen del Castañar como protagonista. La comunidad de Padres Teatinos y la Cofradía de la Virgen del Castañar de Béjar inician mañana sábado los actos religiosos para honrar a la patrona de la ciudad y de su comarca en una novena que se prolongará hasta el día 7 de septiembre. Ycomo manda la tradición, el abad y el viceabad presidirán hoy a las 20:00 horas la novena que inicia el ciclo religioso en honor a la Virgen. Los protagonistas serán Eduardo Soria y José María Vicente, abad y viceabad, respectivamente. Se abrirán así nueve días de misas y novenas con horarios a las 09:00, 10:00 y 12:00 horas por la mañana y a las 18:00, 19:00 y 20:00 horas por la tarde. Todas esas celebraciones concluirán el día 7 para celebrar, al día siguiente, la festividad de la Virgen a partir de las 11:15 horas con el traslado de la patrona hasta la Plaza de los Tilos para celebrar allí la solemne eucaristía. Y un año más, el acceso al paraje de El Castañar quedarán cerrado a las 10:30 horas con sentido circular para regresar a Béjar por la carretera de Candelario. En esta edición, la patrona lucirá el manto de color azul claro dedicado a la memoria de Eutiquiano García. Será colocado sobre la imagen de la Virgen en la víspera de su gran día por parte de las camareras, que trabajan durante todo el año para que la patrona luzca sus mejores galas desde su camarín.

La Corredera: epicentro festivo con las casetas y las verbenas

La instalación de las casetas durante el último fin de semana de agosto anunciaba ya la llegada de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Castañar.

La programación festiva incluye escenarios para los actos como el paraje de El Castañar, el recinto ferial o la Plaza Mayor, entre otros, si bien la plaza de España, conocida como La Corredera, será el epicentro festivo. Allí se ubican desde el pasado sábado las carpas que acogerán a los dos establecimientos hosteleros que participan en la feria de día.

Ampliar

El temprano cierre llamó la atención de los comerciantes de la zona, que mostraron su malestar. En este sentido, el Ayuntamiento ha querido aclarar que se trata de una decisión adoptada por la Policía Local como medida de seguridad por el nivel 4 de alerta antiterrorista y por el gran tamaño de las carpas. De hecho, el alcalde, Antonio Cámara, ha mostrado la intención del equipo de Gobierno de valorar otras ubicaciones para evitar cortar esa zona neurálgica de la ciudad de cara al año que viene debido, también, a los informes desfavorables de las carpas junto a la residencia de mayores.

Sea como fuere, es el lugar elegido este año por el Ayuntamiento para la celebración de las distintas actuaciones nocturnas y animar las noches festivas durante este fin de semana y de cara a la próxima semana.

Aunque sigue el ciclo de actuaciones en las terrazas para llevar la música a todos los rincones de la ciudad, la plaza de España será el punto de encuentro para que el público disfrute de las celebraciones. La primera cita será hoy a las 14:00 horas con la inauguración de las casetas y, después, con el encuentro de peñas para, después, disfrutar todos juntos del desfile hasta la Plaza Mayor.

Los hosteleros participantes en la feria de día organizarán sus propias actuaciones para que el público elija las casetas para reunirse y disfrutar durante estos días de septiembre.

De cara a la próxima semana, desde el jueves hasta el domingo, la plaza de España será el escenario de citas como las verbenas de las orquestas La Misión y New York junto con la macrodiscoteca Nuevo Origen y el espectáculo «Más Cafeína» para recordar éxitos de siempre como actuación previa a la última verbena con la orquesta Anaconda para la noche del domingo, día 7.