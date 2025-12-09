Béjar da luz verde a los presupuestos de 2026 después de tres años sin consenso

TEL Béjar Martes, 9 de diciembre 2025, 14:32 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Béjar ha aprobado esta mañana de martes los presupuestos para el ejercicio de 2026 gracias a los apoyos de PSOE y las dos concejalas no adscritas, Araceli Dorado y Olga García, como ediles presentes en la elaboración de las cuentas para el próximo año en ausencia de Javier Garrido, de Tú Aportas, por motivos laborales.

El alcalde ha dado voz al concejal de Economía y Hacienda, José Luis Rodríguez Celador, para presentar una cuentas que, en su opinión, debía haber sido la lógica para dictar las cuentas de 2024. A grandes rasgos, los ingresos y gastos ascienden a 14.657.638,30 euros. «Serán los primeros presupuestos de esta legislatura gracias al consenso y con un objetivo común que es el bienestar de los bejaranos y luchar por su presente y su futuro», ha explicado no sin antes agradecer el apoyo de los ediles que apoyan las cuentas. Además, también ha hablado de un esfuerzo de contención después de dos años de desidia, que no merma las ganas de luchar por la ciudad. En cuanto a las partidas, ha hablado de una partida de 40.000 euros para el casco histórico y para impulsar la ciudad como destino turístico. También impulsa el Corpus, la promoción del empleo, iniciativas de dinamización y fomento del empleo con inclusión de una nave de naves con un millón de euros.

También ha hecho referencia a los presupuestos participativos con 100.000 euros para que los bejaranos decidan qué proyectos se ejecutarán con ese dinero. «Esperamos contar con la ayuda de otras administraciones y todas las fuerzas políticas» ha concluido Celador.

La concejala no adscrita, Olga García, ha explicado que, cuando un equipo carece de mayoría, es necesario tener altura de miras y que nunca se les convocó a una reunión para hablar de presupuestos bajo mandato de PP y Vox. No ha sido así en el caso del PSOE, que si ha contado con ambas no adscritas para elaborarlas. «Este Ayuntamiento necesita un presupuesto con urgencia para hablar de una gestión efectiva», ha afirmado.

Por su parte, la concejala de Vox, Purificación Pozo, ha explicado que su partido es crítico y rechaza el anteproyecto de presupuestos presentado por PSOE y Tú Aportas. «No responden a ninguna necesidad real de los bejaranos sino a la continuidad de un modelo político agotado e ideologizado», ha afirmado. Además, ha resaltado que no se pone solución al redimensionamiento del gasto político que, en el caso del equipo de Gobierno, asciende a más de 159.000 euros con gastos en protocolo e indemnizaciones. «Esto demuestra que PSOE y Tú Aportas siguen gobernando para sí mismos y no para los bejaranos», ha asegurado. Desde Vox, ha afirmado que «ningún solo euro del contribuyente debe ser destinado a sostener un equipo de Gobierno sobredimensionado» ha defendido. También ha citado partidas escasas en violencia de género ya que son gastos para alimentar el discurso ideológico de la izquierda. «Pedimos menos ideología que alimente políticas inservibles y sí más realidades» ha justificado. También ha hablado de 750.000 euros para actos culturales y festivos mientras que el Corpus se queda en una «cifra irrisoria» frente a la falta de apoyo a las empresas ni a los autónomos ni recoge una bajada de impuestos. «Mucho titular político y poco o nulo resultado económico. Tampoco vemos el apoyo a las empresas, pero sí proyectos inútiles y ruinosos. El Ayuntamiento se ha convertido en un fin en sí mismo, que debe estar para ayudar a los bejaranos y no para absorber gastos. Es un presupuesto ineficiente con mucha ideología y poca gestión. No aceptamos presupuestos para la foto y la ideología y no para el vecino», ha sentenciado. Además, ha anunciado que presentará la petición de una auditoría en el plazo de alegaciones.

El portavoz del PP, Luis Francisco Martín, ha avanzado que su grupo votará en contra por defender los intereses de Béjar. «No encontramos con un presupuesto copiado del último que hicieron en 2023, pero con más desgana, falta de ilusión y hecho en una tarde. Busca el titular de prensa ya que se va a aprobar un documento vacío sin ideas, sin proyecto de futuro y sin una gracia que genere ilusión», ha defendido. También ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva cuatro años sin presupuestos y que el PSOE se queja de lo que sucede en un municipio de 12.000 habitantes como es Béjar. «Es un presupuesto sin consenso, sin diálogo, sin transparencia y sin atender a la petición de información. PP y Vox tienen más del 52 por ciento del electorado y no se han sentado a hablar con nosotros», ha explicado. También ha criticado el horario de convocatoria del pleno en horario laboral. «Ser más no les da la razón en unos números que no generan nada para la ciudad. Este presupuesto no atiende las necesidades de Béjar, que necesita iniciativas potentes de empleo, para los barrios, para la ampliación del suelo industrial, para el Punto Limpio, para la despoblación, para el turismo, para la piscina climatizada o para el camping», ha afirmado. Además, ha destacado la desaparición de proyectos como la peatonalización de la calle Colón y el Palacio de Congresos, propuestos por Tú Aportas en 2023. En cuanto al remanente de tesorería, Martín ha explicado que son casi 10 millones de euros y ha recordado que, gracias al Tribunal Constitucional, el pacto Antitransfuguismo fue modificado y Cámara llegó a la Alcaldía. Finalmente, en su primer turno, ha afirmado que su voto será negativo por las prioridades equivocadas y por la falta de un proyecto para Béjar. «No lo hacemos desde la confrontación, sino desde la responsabilidad. No queremos unos presupuestos que permitan pasar el año, sino un compromiso con los bejaranos», ha concluido.

En el segundo turno de intervenciones, el concejal de Economía y Hacienda, José Luis Rodríguez, ha agradecido a las ediles no adscritas por el apoyo. Además, le ha recomendado a Purificación Pozo que las personas que le redactan los discursos pongan palabras que ella pueda leer y le ha acusado de hacer una crítica ideológica a los presupuestos ideología. «Usted ha estado 20 años haciendo esos presupuestos. Es criticar lo que usted ha hecho durante 20 años, no se pliegue a leer cualquier cosa que tenga delante», ha finalizado su intervención.

Con respecto a Luis Francisco Martín, le ha explicado que desconoce la mecánica de elaboración de los presupuestos. «No se ha leído los informes. Pone en duda la valía de los trabajadores municipales por estar lleno de ingresos y gastos dudosos. También ha salido, como no, Pedro Sánchez. No se puede comparar con él porque usted no ha hecho unos presupuestos por desidia y por falta de trabajo. Le faltó voluntad de consenso», ha concluido.

De nuevo Olga García ha intervenido para explicar que le cuesta entender que se intente dar la sensación de que los presupuestos tienen un color político ya que «venimos del infierno político y de la nada». También ha mencionado a Purificación Pozo para acusarla de no fomentar la igualdad entre las familias y le ha culpado de querer que la legislatura siga abocada al fracaso. «El PP también ha hecho una red clientelar con gratificaciones y productividades. Ni odio ni revancha, es el Ayuntamiento de Béjar», ha concluido.

Por su parte, Purificación Pozo ha recordado que se habló en campaña de una cantidad importante para impulsar el Corpus Christi con una cifra elevada como son 100.000 euros. «Al menos podía haberse quedado en la mitad. El Corpus necesita más presupuesto ya que, con 25.000 euros, se quedará en un mercado en la Plaza», ha detallado. Por otro lado, ha pedido que sea la última vez que no la deja hablar con libertad para decir lo que ha usted le conviene. «Sigue metiéndose conmigo en todas las intervenciones y pido libertad de expresión. Como nunca tiene argumentos válidos y convincentes para defender sus presupuestos, se mete con las palabras y el texto que utilizo. Voy a seguir utilizando ese lenguaje porque me gusta», se ha defendido tras el ataque de Rodríguez Celador.

Finalmente, la tercera intervención ha sido para Luis Francisco Martín ha criticado a Rodríguez Celador por menospreciar a concejales de la Corporación municipal con críticas a Purificación Pozo y al propio portavoz del PP. «No sé a qué portavoz del PSOE si a Olga García o Rodríguez Celador. Critico a Pedro Sánchez porque tampoco tiene presupuestos, pero en Madrid esa situación está bien y aquí en Béjar está mal no tener presupuestos», ha defendido. «No aceptamos ese intento de que no hemos trabajado, el consenso no se proclama, se trabaja. No vamos a aceptar estos presupuestos porque no son ningún avance, fueron un desastre de gestión. Béjar necesita mucho más que un presupuesto conformista ya que no soluciona los problemas de empleo, ni apoya a la industria y reproduce errores anteriores con partidas infladas con partidas ridículas como los 10.000 euros para El Bosque, ha explicado. »Este pleno es un paripé porque ya tienen titular. Es un presupuesto que no supera el suficiente. El gasto corriente se dispara en un 81 por ciento, pero no hay medidas de contención. No se molesta ni en trabajarlo, lo copia, cambia cuatro cositas y sale adelante con el discurso. El PP está esperando sus ordenanzas para debatirlas. Nuestro deber es fiscalizar y no firmar un cheque en blanco«, ha concluido.

Para cerrar el debate, José Luis Rodríguez se ha dirigido a Purificación Pozo para hacerse la envolvente. «Usted misma nos tachaba de hacer unos presupuestos políticos y defiende que quiere más subvención para el Corpus. ¿Eso no es sesgo político? El Corpus se ha incrementado de 18.000 a 25.000 euros, un 50 por ciento. No sabe ni lo que está diciendo porque su grupo propone subvencionar con sesgo político, ha concluido. Con respecto a Luis Francisco Martín, le ha aclarado que no hay las mismas plazas de trabajo presupuestadas en estos presupuestos con respecto a anteriores. »Usted dice que el consenso se trabaja. No encuentro película de realidad virtual o de ciencia ficción, pero personaje que sea capaz de decir, como usted, que el consenso se trabaja ... es para nota. La película que sea se tiene que crear para usted. Nosotros estamos esperando sus ordenanzas y sus presupuestos«, ha argumentado. Rodríguez Celador ha recurrido a un audio para recordarle al PP que anunciaron a la ciudadanía el pleno de presupuestos, que nunca se llegó a celebrar.

También ha hablado de la relación de inversiones, que determinan los objetivos de los presupuestos, para concluir su exposición y dar paso a la votación. Los presupuestos de Béjar han quedado aprobados gracias a los siete concejales del PSOE y las dos ediles no adscritas frente a los cinco votos en contra de PP y Vox ya que no ha asistido al pleno Javier Garrido, Maite Crego se ha ausentado por motivos laborales y falta un edil del PP por tomar posesión. Así ha finalizado una sesión que ha durado hora y media.