Béjar busca reabrir la residencia de estudiantes tras once años sin uso

El Ayuntamiento de Béjar busca una solución para la residencia de estudiantes ubicada junto al instituto Río Cuerpo de Hombre con el objetivo de reabrirla después de once años sin uso.

La alcaldesa de la ciudad, María Elena Martín, tiene pendiente una reunión con el servicio territorial de Educación para buscar un proyecto que dote de contenido ese edificio y frene su paulatino deterioro motivado por la falta de uso y de mantenimiento durante los últimos once años. Durante ese tiempo, las sesenta habitaciones con que cuenta la residencia han permanecido cerradas pero algunas aulas y las cocinas del edificio se utilizan, desde hace varios cursos, como espacios formativos para los alumnos del instituto. En concreto, la zona de restauración acoge a los alumnos de la Formación Profesional básica de cocina y restauración, que cuenta con doce alumnos en el primer curso y cuatro, en el segundo. En cuanto a las aulas, los alumnos del instituto Río Cuerpo de Hombre reciben formación de informática, dibujo y electricidad.

Ante esta situación, la alcaldesa de Béjar quiere proponer a la Junta de Castilla y León una ampliación de la oferta educativa vinculada a la Formación Profesional o, por otro lado, como una de las opciones, aprovechar ese edificio como posible alojamiento después de la merma de plazas hoteleras debido a la pandemia del coronavirus.

Martín ha explicado que “con una voluntad de consenso entre la Junta y el Ayuntamiento, tendríamos que intentar dar un contenido a esa residencia” porque “hay mobiliario nuevo y lencería para las camas sin estrenar”. Además, la alcaldesa ha asegurado que “no me entra en la cabeza que se consuman recursos de todos los ciudadanos en hacer algo así y esté ocioso” y ha avanzado que “se está empezado a estropear del no uso y de la no conservación”.

La residencia de estudiantes del cerró en el curso 2010-2011 por la falta de residentes ya que, tal y como publicó en octubre de 2010 este periódico, comenzó con un total de 26 alumnos residentes en el curso 1999-2000 cuando abrió y la cifra fue bajando paulatinamente a seis internos en el último año antes del cierre, que registró tan sólo dos reservas.