Béjar amplía su zona azul por diez años más

El Ayuntamiento aprobó este martes iniciar la tramitación para adjudicar por diez años más el servicio que regula el control de estacionamientos en la vía pública conocido como la zona azul o la ORA.

Fue en el pleno ordinario del mes de junio, en el que el equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos aprobó el expediente de contratación y los pliegos de la concesión de este servicio en una votación en la que contó con el apoyo del Partido Popular. Por contra, el grupo municipal de Tú Aportas se quedó solo en su postura contraria a la privatización del servicio de la zona azul en Béjar por defender que el Ayuntamiento asuma con personal propio estas tareas o, por el contrario, el servicio sea suprimido.

El concejal de Economía y Hacienda, José Luis Rodríguez, fue el encargado de defender la tramitación en la que, según explicó, contó con la ayuda del concejal del PP, Raúl Hernández, que planteó cuestiones como los casos de propietarios de coches renting sin opciones de acceder a una tarjeta de residente.

Por su parte, el portavoz de Tú Aportas, Javier Garrido, insistió en que “es un tema recurrente traído a pleno y debatido pero el fondo es la externalización de un servicio que podía ser municipal” y recordó que el equipo de Gobierno no ha presentado “estudio sobre la municipalización” es decir “un documento comparativo entre lo que podría costar que el Ayuntamiento hiciera esa gestión y que lo hiciera una empresa privada”. Por tanto, avanzó: “estamos en contra en la gestión externa de la zona azul y no vamos a colaborar en externalizar este servicio”. En este sentido, Rodríguez insistió en que “no es una privatización porque no hay un servicio público que pasa a manos privadas”. La votación se cerró con quince votos a favor por parte de los grupos de PSOE, Ciudadanos y PP y dos votos en contra, de Tú Aportas.

A partir de la aprobación, el Ayuntamiento convocará el proceso administrativo para que las empresas interesadas puedan optar al concurso en una ciudad que cuenta con unas 400 plazas de aparcamiento bajo la regulación de la zona azul, en zonas como el centro de la ciudad, la Plaza Mayor, San Juan y la calle Libertad, entre otras.