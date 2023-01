Beatriz, la ‘madre coraje’ que da visibilidad al TEA en el alfoz de Salamanca

El interés por el TEA (Trastorno del Espectro Autista) está llegando a los municipios del alfoz gracias a la iniciativa de Beatriz Ramos, madre de un pequeño de 6 años diagnosticado con este trastorno y que lucha por dar visibilidad al TEA con las ‘armas’ que tiene a mano, que no son otras que el amor que transmite hacia su hijo y el coraje que ha desarrollado a raíz de que este trastorno llegó a sus vidas hace 4 años, cuando Asier solo contaba con 2.

El objetivo de esta “madre coraje” no es otro que dar visibilidad al TEA. Para Beatriz no fue fácil tomar conciencia de lo que le ocurría a Asier, pero en el momento que lo aceptó y lo verbalizó a todo su entorno, tuvo claro, según cuenta, “que no te puedes cruzar de brazos, tienes que hacer todo lo posible por afrontarlo y darlo a conocer para que sepan cómo han de tratar a un pequeño con este trastorno, porque solo así podrán entenderlo”.

Su historia comenzó en Aldeatejada, donde viven. Beatriz y Asier protagonizaron una preciosa jornada por el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Decenas de pequeños y padres del municipio participaron en varias actividades propuestas por esta madre que lucha por la integridad total de estos pequeños con autismo.

También en Aldeatejada, no sin esfuerzo, Beatriz logró colocar pictogramas en diferentes lugares y edificios municipales para ayudar al pequeño Asier a integrarse mejor. Los dibujos son una herramienta especialmente útil para que el niño pueda entender de forma sencilla la secuencia de uso, por ejemplo, de los columpios y juegos del parque, o bien cómo se hacen algunas tareas sencillas. Según Beatriz, estos dibujos “no solo son una ayuda para niños como Asier, sino que también pueden servir para mejorar la calidad de vida de personas con demencia o incluso que no hablan nuestro idioma, porque son imágenes y secuencias muy sencillas”.

En la actualidad, el interés por la integración y las diferentes actividades realizadas en Aldeatejada han trascendido, y Beatriz ha logrado llegar a más gente, en este caso en San Cristóbal de la Cuesta. Allí, un nutrido grupo de niños y padres participaron en un cuentacuentro por la diversidad, la creación de un gran mural con manos de colores en el que participaron los pequeños presentes, y también una ‘guerra’ de pompas de jabón, una actividad de la que Asier disfrutó más que ninguno. Beatriz quiso dar las gracias al Consistorio, pues, según afirma, “desde un primer momento me han mostrado su apoyo incluso para otras iniciativas que quiero llevar a cabo también en San Cristóbal, pero que aún están en proyección”.

La de San Cristóbal resultó una jornada muy divertida y gratificante, pero quizá para Beatriz lo de menos fue eso, pues asegura que “lo más importante es que estos pequeños pasitos suman en esta lucha por dar visibilidad al autismo, un trastorno al que hay que darle normalidad aceptándolo y trabajándolo con los niños, tanto con los que lo sufren, como con los que conviven con ellos”. Además, señala que es importante que los adultos “eduquen a sus hijos en el respeto y la tolerancia porque todos somos iguales”.

Esta “madre coraje” seguirá dando que hablar. Se encuentra inmersa en varios proyectos y su día a día está enfocado a mejorar la calidad de vida de Asier, su punto débil y fuerte a la vez. A cambio, él juega feliz y le da toda su fuerza en forma de cariño para que siga adelante en este camino nada fácil pero, en muchos casos reconfortante, sobre todo, por la cantidad de gente que la apoya y que cree que un mundo mejor es posible si todos colaboramos.