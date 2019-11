En Monleón, se deja el Corral de Toro como bar gratis y sólo se pide como condición el empadronamiento

Monleón es uno de tantos y tantos pueblos de la provincia donde los consistorios han facilitado la apertura de negocios en locales municipales a bajo coste o con ayudas añadidas. Los hay por toda la provincia y, prueba de ello son localidades como Alconada, Carpio de Azaba, Berrocal de Salvatierra, Tenebrón, Colmenar de Montemayor, Molinillo, Monforte de la Sierra, Madroñal, La Cabeza de Béjar, Valdehijaderos, Guijo de Ávila, Narros, La Calzada de Béjar, Campillo de Salvatierra, Navacarros, Montejo, Cantagallo, Pizarral, Navalmoral de Béjar, Sorihuela o Peromingo.

La baja rentabilidad por la caída de población, unida a los impuestos y falta de incentivos concretos para impulsar este tipo de negocios es una de las razones que esgrimen los hosteleros para desistir. No es el caso de Rosa González, que trabaja desde hace un año en Cantagallo, pero señala, por ejemplo, que en época de invierno hay días de diario que no compensa la apertura porque sólo el gasto en luz del bar y de las cámaras encendidas es mayor que el beneficio. Y es que, la fiscalidad es similar para un bar de pueblo pequeño que para uno de capital. Tienen el mismo régimen de módulos, aunque, eso sí, al ubicarse en municipios de pocos habitantes puede tener ciertas reducciones y pagar menos, por ejemplo, que un bar de la Plaza Mayor de Salamanca. Con el sistema de módulos se paga una cuota fija trimestral que se calcula en base a diferentes coeficientes, como la antigüedad, el tamaño del establecimiento o el personal contratado. A todo ello, hay que sumarle los gastos fijos, como la luz o el agua, que han de abonarse haya clientes o no. Por eso, sólo podía compensar, en ciertos casos, si el Consistorio en cuestión colabora.