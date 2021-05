Baja 70 kilos en un año y corre una media maratón. La increíble historia de la bejarana Almudena Belloso

Los aplausos del público en la calle Ramiro Arroyo de Béjar fueron el broche de oro a un año marcado por la lucha, la superación personal, el esfuerzo y la constancia. Ese fue el momento que vivió el domingo la bejarana Almudena Belloso, que nunca olvidará la fecha del 16 de mayo de 2021 cuando cumplió su sueño de correr la Media Maratón que se celebra en Béjar. Fue uno de los objetivos que se marcó cuando comenzó a practicar deporte para acelerar el proceso iniciado para bajar peso. Problemas de salud derivados del sobrepeso, pesaba hace un año 138 kilos, le llevó a dar un cambio radical a su vida. La primera medida fue someterse a una reducción gástrica para bajar de peso y reducir la sobrecarga de piel en su cuerpo iniciada con el embarazo de su hijo, Daniel. La operación fue el 19 de febrero de 2020 y, apenas un mes después, se declaró la pandemia del coronavirus. Tenía que hacer deporte pero el confinamiento le impedía salir de su vivienda aunque tenía un justificante para demostrar su necesidad de realizar deporte. “Subía y bajaba las escaleras de mi casa y caminaba en la calle”, explica hasta que se levantaron las medidas de confinamiento. Fue en torno a principios de mayo de 2020 cuando comenzó a andar para ir acelerar el ritmo poco a poco y, después, a correr ayudada en todo momento por su marido, Rubén Gómez. Llegó incluso a subir a la Sierra de Béjar el pasado verano “por primera vez en 36 años”, explica, animada por su mejoría física. Y así llegó el pasado domingo, fecha elegida para la celebración de la Media Maratón. Explica que “el día anterior estaba muy nerviosa pero recibí una llamada de Miguel Heras que me explicó que si no sientes nervios antes de una carrera es que no tienes ilusión y es verdad”. Era su primera carrera y eligió un recorrido de 21 kilómetros por carreteras de montaña en una prueba que se considera dura. A pesar de ello, logró entrar en la línea de meta con un tiempo de 2:26:47, mismo tiempo que su marido, que la dejó pasar para que no acabara la última. Afirma que “me daba igual el tiempo, solamente quería terminarla” y añade que “ya sé que tengo una marca, 2:26:47, y a partir de ahí, quiero seguir trabajando para bajarla”.

“Cuando la vida te da la oportunidad de volver a estar llena de salud, no queda de otra que aprovecharla”

Si echa la vista atrás un año asegura que “no me creo lo que he conseguido” porque “la cirujana me recomendó comer muy poco y hacer deporte y lo he hecho”. Se marcó la cita deportiva de la Carrera del Pavo en Nochebuena para su debut pero, al quedar suspendida por la pandemia, pensó en la Media Maratón. Su reto no para ahí ya que participará este domingo en una carrera en el norte de Extremadura y, después, de cara a mediados del mes que viene, participará también en la Ruta Vetona, los 100 de Béjar, para la Maratón Vetona de 42 kilómetros, que quiere realizar en seis o siete horas para entrar en tiempo. El mensaje que la bejarana quiere transmitir es que “teniendo fuerza de voluntad, se puede lograr todo lo que te propongas” porque “cuando la vida te da la oportunidad de volver a estar llena de salud, no queda de otra que aprovecharla”. Ella puso las ganas, el esfuerzo y la constancia pero asegura que no hubiera sido posible sin el apoyo de su marido, su hijo Daniel, sus padres y hermanos, sus amigas Laura Bautista y Ana Rodríguez, su prima Diana y a la que denomina su ‘familia de Salamanca’, Soraya, Javi, Paola y Cristina. Además, destaca la inyección de emoción que recibió el domingo cuando sus vecinos del barrio de Los Praos y el resto del público la recibió con aplausos a su llegada a meta. Con su testimonio, Almudena Belloso deja claro cumplir un reto personal es posible con esfuerzo y ganas aunque, también, que es importantísimo tener un entorno que ayuda y valora el esfuerzo.

Una bajada de diez tallas en apenas doce meses para mejorar su salud