Babilafuente retrasa la obra en el colegio ‘para evitar más conflictos’

La retirada de la cubierta de uralita del edificio en obras del colegio Filiberto Villalobos de Babilafuente finalmente se aplaza al próximo viernes, “para evitar mayores conflictos”, según ha dado a conocer este lunes el alcalde Lorenzo Bautista en un comunicado.

Esta decisión ha sido fruto de una reunión llevada a cabo a primera hora de la mañana entre alcalde, secretaria del Ayuntamiento, arquitecto municipal y la empresa adjudicataria convocada con el fin de dar solución a un conflicto generado el pasado viernes con una solución que no convencía a los miembros de la Junta Directiva de la asociación de madres y padres del colegio Filiberto Villalobos, porque no se sentían seguros llevando a sus hijos al colegio al día siguiente de retirarse la uralita del edificio en obras situado en el mismo recinto escolar, aunque separado por el patio y una zona de seguridad. Algo que tampoco gusta a padres es la utilización del espacio de recreo por una obra que se podría haber hecho en tiempo no lectivo.

Cabe recordar que el pasado viernes dio comienzo el curso escolar y al parecer ese mismo día la empresa especializada tenía previsto haber comenzado a retirar la uralita, eso sí “con todos los certificados, proyectos técnicos y medidas de seguridad aprobadas por la Junta de Castilla y León”, tal y como dan a conocer desde el Consistorio.

En esa fecha, promovida desde el centro escolar, se mantuvo una reunión entre el Ayuntamiento, el equipo directivo del colegio, los Técnicos de la Dirección Provincial de Educación de la Junta de Castilla y León, el director de la obra, el contratista de la obra y el técnico de la empresa especializada en retirada de la cubierta. En este encuentro, de común acuerdo por todas las partes se decidió iniciar las obras de retirada de la cubierta los próximos días 12 y 13 de septiembre de 2022, fuera del horario lectivo.

Las madres que al enterarse no estaban de acuerdo aseguraron que no llevarían a sus hijos el día siguiente al que se realicen estos trabajos por miedo al peligro que entraña la manipulación del amianto. Tampoco entienden porqué se ha esperado al final de las vacaciones para llevar a cabo estos trabajos.

El alcalde explica en el escrito, que el retraso ha estado motivado porque “durante la ejecución de las obras se han llevado a cabo modificaciones técnicas en el proyecto original, puestas en conocimiento de los miembros de la Corporación, que han supuesto un retraso en las mismas”, puntualizando que son “modificaciones que se hacen para un mejor desarrollo de la obra”.

Además, declara que no entiende la incomprensión de la oposición porque “si se ha retrasado la obra ha sido porque ha habido cambios técnicos que encima lo han promovido ellos, el Grupo Popular y la agrupación Bien”, señaló el primer edil de Babilafuente, Lorenzo Bautista.