Imagen de algunas de las pintadas. AYUNTAMIENTO DE VILLORIA EN FACEBOOK

El Ayuntamiento de Villoria condena la agresión a un vecino mediante grafitis con mensajes de odio en la fachada de su negocio: «Calvo, pederasta, violador»

«Es una vergüenza que a alguien se le pueda hacer esto. Todo nuestro apoyo a este vecino, ya que nadie tiene que ser vejado de esta manera y amenazado por su condición sexual», han expresado fuentes municipales a través de la cuenta de Facebook del Consistorio

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:11

El Ayuntamiento de Villoria ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales para condenar el acto de odio con el que han amanecido en la mañana de este domingo, 2 de noviembre, en la localidad. En él, un vecino ha sido víctima de una serie de pintadas vandálicas en su negocio.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, el Consistorio ha expresado su repudio ante las amenazas de contenido explícitamente agresivo y despectivo que ha recibido, las cuales incluyen términos como «Pederasta», «Cornudo», «Maricón», «Calvo» o «Violador» y hasta una esvástica.

Fuentes municipales han calificado el acto como un «delito de odio» y han destacado la gravedad de que alguien sea atacado de esta forma, haciendo referencia al tipo de sociedad que no se debe permitir. «Las pintadas describen el tipo de sociedad que tenemos. Es una vergüenza que a alguien se le pueda hacer esto. Todo nuestro apoyo a este vecino, ya que nadie tiene que ser vejado de esta manera y amenazado por su condición sexual», han expresado. Con este mensaje, el Ayuntamiento ha dejado claro su total apoyo al afectado y ha reafirmado su compromiso en la lucha contra la intolerancia y cualquier tipo de discriminación, alentando a la comunidad a unirse contra estos actos violentos y degradantes. De hecho, son ya varias las interacciones que se han llevado a cabo en la publicación, que cuenta con una treintena de comentarios de defensa.

