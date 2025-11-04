Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los empleados municipales proceden al vallado del parque.

El Ayuntamiento de Peñaranda inicia el arreglo del parque José Sánchez Borrego

Los empleados ha procedido al vallado con el fin de iniciar la reparación y mejora

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:10

Comenta

El Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte ha anunciado este martes el inicio de los trabajos de reparación, mantenimiento y mejora de sus instalaciones.

Los trabajos previstos incluyen la reforma y acondicionamiento de la zona infantil.

Desde el Consistorio han querido expresar su agradecimiento por la comprensión y colaboración de los ciudadanos ante las posibles molestias temporales que estas actuaciones puedan ocasionar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Fiesta de la Matanza llegará en su novena edición a 87 localidades de la provincia
  2. 2 El Seprona pilla de madrugada a tres hombres cazando con galgos de forma ilegal en un coto de Macotera
  3. 3 Xuso Jones vuelve a revolucionar por sorpresa las calles de Salamanca
  4. 4 Ya se puede reservar plaza en los buses de Zamora a Salamanca: te explicamos cómo hacerlo
  5. 5 El Gobierno dice que no va a abrir un centro de migrantes pero el permiso de obras es para ese fin
  6. 6 Detenida una asesora financiera con clientes salmantinos por estafar más de 122.000&euro;
  7. 7 Llamativo incendio de un vehículo en la A-62, a su paso por Carrascal de Barregas
  8. 8 Sanidad quiere que los padres acompañen al niño al quirófano y el Hospital ya aplica su propio protocolo
  9. 9 Un profesión tradicional que no se agota en la ciudad: «Siempre vamos a estar aquí»
  10. 10 «La medalla es éxito de la Policía Local, no solo mío»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Ayuntamiento de Peñaranda inicia el arreglo del parque José Sánchez Borrego

El Ayuntamiento de Peñaranda inicia el arreglo del parque José Sánchez Borrego