El Ayuntamiento de Peñaranda inicia el arreglo del parque José Sánchez Borrego Los empleados ha procedido al vallado con el fin de iniciar la reparación y mejora

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Martes, 4 de noviembre 2025, 13:10

El Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte ha anunciado este martes el inicio de los trabajos de reparación, mantenimiento y mejora de sus instalaciones.

Los trabajos previstos incluyen la reforma y acondicionamiento de la zona infantil.

Desde el Consistorio han querido expresar su agradecimiento por la comprensión y colaboración de los ciudadanos ante las posibles molestias temporales que estas actuaciones puedan ocasionar.