El Ayuntamiento de Peñaranda destinará 25.000 € más a las obras de mejora de Los Jardines Los ediles han aprobado la nueva ordenanza del uso de patinetes con la abstención de PEC

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Martes, 4 de noviembre 2025, 21:54 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte destinará 25.000 euros más a la obra del parque 'Los Jardines'. Los ediles del equipo de gobierno socialista han aprobado en el pleno celebrado este martes la modificación de créditos para la obra del parque 'Los Jardines' con cargo al remanente de tesorería. Los concejales de Peñaranda en Común (PEC) y del Partido Popular se han abstenido. El edil de VOX no ha acudido al pleno.

«Entendemos que se pueden producir imprevistos pero las mediciones son algo comprobable y objetivo», ha alegado el portavoz de Peñaranda en Común, Ángel Tejeda. «La mejora del parque los Jardines comenzó con una partida presupuestaria de 200.000 euros y va a terminar costando más de medio millón de euros», ha dicho la portavoz del Grupo Popular, Eva López. «Por 200.000 euros sabíamos que era imposible hacer una obra como esta, en el momento en que tienes presupuesto calculas el importe», ha respondido la alcaldesa, Carmen Ávila. «Cuando se gobierna hay que tomar decisiones y las tomamos para que quede en las mejores condiciones cuando lo terminemos», ha añadido la regidora.

En otro punto del orden del día se aprobó la ordenanza reguladora del uso de Vehículos de Movilidad Personal en Peñaranda aprobada por el equipo de gobierno y el PP. Peñaranda en Común se abstuvo. «Nos parece precoz la edad mínima de 14 años», ha alegado el portavoz.

La moción presentada por el Grupo Popular para defender el uso polivalente del pabellón municipal y evitar su transformación en una pista de pádel ha resultado rechazada con el voto en contra del PSOE y la abstención de PEC. La alcaldesa ha propuesto retirar la moción porque por la tarde habían expuesto la solución expuesta a través de rueda de prensa. En relación con la construcción de dos nuevas pistas de pádel por promoción privada, la alcaldesa ha considerado que «no hay duplicidad». «Creemos y consideramos que no hay duplicidad y que no resulta innecesario tener una pista de pádel municipal, bajo nuestro punto de vista no tiene sentido seguir debatiendo esta moción», ha manifestado.

La moción presentada por el PP para defender la autonomía local y exigir la suspensión de la tasa obligatoria de basuras impuesta por el gobierno central ha sido rechazada con el voto en contra de PEC y PSOE.